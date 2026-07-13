Los dos menores permanecen en el hospital de Puerto Madryn, mientras la justicia busca establecer qué pasó. La terrible versión que habría dado el papá.

Un bebé y su hermana de 3 años internados por intoxicación con cocaína: detuvieron a los padres.

Un bebé de apenas 4 meses y su hermanita de 3 años permanecen internados desde el fin de semana del sábado 11 de julio de 2026 en el Hospital Zonal Isola de Puerto Madryn , en Chubut , luego de presentar un cuadro compatible con una intoxicación con cocaína .

Ante la situación, sus padres quedaron detenidos y la Fiscalía de turno investiga de qué manera los dos menores quedaron expuestos a esta droga. se produjo el episodio.

Según informó Canal 12 , el personal policial intervino luego de que los dos hermanitos ingresaran a la guardia del Hospital Isola en la ciudad de Chubut.

Las primeras actuaciones permitieron establecer que los niños convivían con sus padres en el mismo domicilio, donde se habría desencadenado la situación.

Al momento del episodio, solo estaban los adultos responsables junto a los dos menores de edad adentro de la vivienda, un dato que resultó clave para orientar la investigación desde el primer momento.

Los padres, detenidos

Los agentes entrevistaron a los familiares que trasladaron al bebé de 4 meses hasta el centro de salud y comenzaron a reconstruir la secuencia de los hechos.

Ambos padres quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal, que ordenó las primeras diligencias.

La fiscal de turno se hizo presente en el hospital para supervisar los primeros pasos de la causa y coordinar las medidas con el personal médico.

Una versión que apunta a la madre

De acuerdo con lo informado por Canal 12 de Chubut y reproducido por otros medios locales, el padre habría dado una terrible versión de los sucedidos.

Según le habría manifestado tanto a la Policía como a sus allegados, fue la madre de los dos hermanitos quien puso cocaína en una mamadera después de una discusión de pareja.

Según trascendió, la versión formaría parte de las actuaciones preliminares, pero esto aún no fue confirmada oficialmente.

Pericias y declaraciones de testigos

Todo deberá corroborarse con pericias toxicológicas y con las medidas que ordene la Fiscalía para luego definir el rumbo de la causa, tratar de determinar si efectivamente se trató de una acción deliberada y no accidental, y en base a los inedicios definir la situación de los detenidos.

La policía de Chubut pudo establecer que el bebé y su hermanita estaban junto a sus dos padres en la casa de Puerto Madyn donde vive la familia.

En principio, se supo que tras las primeras actuaciones, los investigadores están tomando declaraciones a testigos y recolectando pruebas para determinar de manera fehaciente cómo se produjo la intoxicación de los dos menores y para establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Hasta el momento no trascendieron las edades ni la identidad de los padres detenidos en Puerto Madryn, que en casos como estos se mantienen en reserva para preservar la identidad de los menores.

Un caso similar rodeado de misterio

En abril de 2025, en El Calafate, provincia de Santa Cruz, el Hospital SAMIC había dado de alta a una beba de 14 meses que también había sido internada por un cuadro compatible con una intoxicación con cocaína.

La niña llegó al centro de salud con letargia, hipotonía y ataxia, síntomas que los propios médicos vincularon con la sustancia, y un análisis de sangre confirmó la intoxicación días después.

La guardia del Hospital SAMIC de El Calafate, en Santa Cruz.

En aquel caso fue la propia madre quien llevó a la beba a la guardia, tras notar un comportamiento extraño mientras la niña estaba al cuidado de un familiar.

El hospital, sin embargo, no brindó información oficial por razones de confidencialidad, lo que generó polémica puertas adentro del centro de salud.

Fue personal médico, de manera extraoficial, el que deslizó la posibilidad de que la pequeña hubiera ingerido cocaína a través de la lactancia.

También se mencionó, sin confirmación oficial, que la beba presentaba signos de desnutrición y abandono.

Hasta ese momento no se había informado sobre el inicio de una causa judicial por el hecho, y se supo que los padres de la niña trabajaban en el sector turístico y gastronómico de la ciudad.