El video conquistó las redes tras la la clasificación a semifinales contra el histórico rival. La historia familiar que tiene detrás.

"Robarle un gol al ladrón": la canción de un payador y su hija que se hizo viral antes de Argentina-Inglaterra.

En medio de la fiebre mundialista y las canciones de cancha que vuelven a acompañar la marcha de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , un video casero filmado por un payador en La Pampa irrumpió en las redes sociales con la fuerza de lo genuino.

Pedro Saubidet , un artista santafesino de 43 años conocido como "el payador de las estancias", aparece tocando la guitarra mientras su hija Paula , de apenas ocho años , canta con una seguridad que desafía su edad.

Lo que juntos grabaron de cara al celular en un campo del paraje La Araña , en cercanías de Toay , es una versión adaptada de "Astros", el tema de Ciro y Los Persas , con una letra modificada y dedicada a la Selección argentina .

El video casero que explotó en las redes

El video fue publicado en la cuenta de Instagram del payador antes del partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza. Y después del triunfo argentino por 3 a 1 en tiempo suplementario, el sábado 11 de julio de 2026 a la noche hora argentina, la grabación explotó.

Claro, con la semifinal ante Inglaterra ya confirmada, la letra que en el video se lee en subtítulos adquirió todavía más sentido: “Quiero robarle un gol al ladrón, como Diego y el Narigón”, dice uno de los versos iniciales del payador y su niña, acaso premonitorios.

La viralización alcanzó una dimensión inesperada, a tal punto que múltiples cuentas de Instagram republicaron el video en colaboración con la de Saubidet, en ocasiones acompañándolo con imágenes de hinchas y jugadas de la Selección, en pantalla deividida, lo que parece darle aún más emoción y épica a la canción de aliento ante un duelo que sin dudas es histórico.

Sin producción ni artificios, esa suerte de escena familiar de una padre y su poequeña hija con la camiseta albiceleste, logró conectar con miles de argentinos que encontraron en esos versos la banda sonora perfecta para la previa del duelo con los ingleses.

Las lágrimas de un padre y una grabación

Pedro empezó a componer la canción antes del Mundial, pero terminó de redondearla después de un partido que dejó a toda la familia con el corazón acelerado: la victoria agónica de Argentina ante Egipto por 3 a 2 en octavos de final.

Padre e hija terminaron llorando juntos frente al televisor. Y hubo una frase de ella que funcionó como disparador. "No llores, papá", le dijo Paula a su papá.

En ese momento, con las lágrimas todavía frescas, Pedro sintió que era el momento perfecto paratomar la guitarra y grabar la versión que -todavía no lo sabían- después recorrería el país.

“Escucho a Paula y me emociono”

"Yo no tenía idea de lo que iba a pasar, la música la tenía, pero no es parte de mi repertorio, la hice para mi familia y le gustó", contó Pedro en diálogo con Radio con Vos.

"Ahora lo veo, escucho a Paula y me emociono. Es increíble lo que está pasando, la magia la está poniendo ella, mi hija es un personaje extraordinario", destacó el payador en la misma entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

"La estrella del video es ella, por su encanto, por la fuerza que le pone, por su garra y por su naturalidad", le dijo también a Todo Noticias.

Maradona, Bilardo y Sacheri

La referencia al "ladrón" en la canción recupera la histórica rivalidad con Inglaterra, la Mano de Dios de Diego Maradona y la figura de Carlos “Narigón” Bilardo en México 1986.

Pedro Saubidet, payador.

Pedro contó que encontró inspiración también en un cuento de Eduardo Sacheri, “Me van a tener que disuculpar”, que reflexiona sobre aquel gol.

"Estamos hablando de una trampa, pero tiene un trasfondo tan profundo lo de Inglaterra que creo que nos pega un poco a todos. Sería muy emocionante reeditar aquella epopeya de Diego", especuló ilusionado.

El sueño de cantarla con el plantel

Sobre la Selección actual, destacó la personalidad del técnico Lionel Scaloni: "Podría ser el amigo de cualquiera de nosotros. Es muy humano, familiero, humilde, pero aguerrido. Eso se transmite a los jugadores".

Para el payador, la identificación con este equipo trasciende los resultados deportivos.

Una de las tantas versiones del video del payador y su hija que empezaron a replicarse en Instagram cuando se confirmó la semifinal de Argentina contra Inglaterra.

"Creo que son un ejemplo que nos hace muy bien como sociedad. A los chicos los vuelve locos la Selección y tienen referentes que realmente son positivos. Sobran cosas para admirar de este grupo, que nos representa tan bien a los argentinos", dijo.

El payador sueña con poder compatir algún día esa canción junto a los jugadores.

"Me encantaría cantarla en un asado para todos los muchachos, con sus hijos y con mis hijas", se ilusionó.

Quién es el payador viral

Pedro Saubidet nació y se crió en un campo al norte de Santa Fe, en una familia de seis hermanos de la que fue el menor.

Su infancia transcurrió en la estancia La Fortuna, donde su padre don Pedro fue mayordomo y administrador durante casi 40 años.

Creció entre caballos, lazos y guitarras, formado en la escuela rural San Francisco, a la que le dedicó un chamamé.

Trabajó en campos de Argentina y Uruguay, pasó por Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, y hace 15 años se radicó en La Pampa.

Allí formó su familia con Mercedes, pampeana e hincha de Boca, y sus hijas Francisca, de 11 años, y Paula.

Francisca y Paula, las hijas del payador Pedro Saubidet, crecen rodeadas de música.

También trabajó en la consignataria Vicar Ganadera, firma histórica de la localidad de Victorica, según consignó Diario Textual.

En 2010 ganó un certamen nacional de payadores jóvenes en Olavarría, un punto de inflexión en su carrera artística.

Desde entonces, recorre festivales como los de Diamante y Jesús María, y también participa de batallas de Freestyle, esos duelos de rimas del rap urbano.

"Algunos decían que el payador es como un trapecista sin red. Eso es la payada: parirse un verso a cada instante, sin saber del todo hacia dónde se va", definió.

Fútbol, guitarra y un legado familiar

La música está presente en cada rincón de la casa de los Saubidet.

"A mis hijas les gusta mucho, siempre estamos cantando y guitarreando. Hay mucho chamamé por parte mía, pero también me voy adaptando a la música de ellas para poder acompañarlas", confió Pedro.

El amor por el fútbol también tiene raíces profundas.

Don Pedro, fallecido el año pasado, era hincha de River y había llegado a Santa Fe desde Buenos Aires, pero fue quien acercó a su hijo a la cancha de Unión cuando era chico.

"La figura de papá es fundamental para esta pasión. El que más la heredó fui yo y también mi sobrino Marcos. Siempre lo tenemos muy presente en cada partido", explicó.

Marcos Sanguinetti, nieto de don Pedro, es periodista deportivo y actualmente está cubriendo el Mundial.

"Hoy que papá ya no está, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un montón de recuerdos con él en la cancha", concluyó quien hoy sigue aquel legado que recibió en las tribunas del Tatenge emocionandose con el fútbol junto a sus hijas. Y con eso, llegando a todo un país.