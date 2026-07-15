En la previa de la semifinal y a través de las redes sociales, el excombatiente y docente hizo una advertencia y propuso un cambio de actitud.

Argentina-Inglaterra: el mensaje de un veterano de Malvinas desde una colonia galesa de la Patagonia.

Miky Jarme Schaeren es veterano de la guerra de Malvina s y docente jubilado. Vive en Gaiman , la pintoresca localidad galesa del valle de Chubut , conocida por sus tradiciones y sus típicas casas de té que atraen a los visitantes que viajan a la zona de Puerto Madryn.

En la víspera de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , Schaeren compartió en sus redes sociales una reflexión que pide separar el dolor del conflicto bélico del fervor deportivo y advierte contra las divisiones que se instalan a través de los contenidos virales .

"La guerra lastima y una de las cosas que puede curar es el deporte", escribió el ex combatiente en un posteo acompañado por una foto suya junto a su mujer y el primer nieto que comparten, vestidos con los colores de la Selección Argentina .

En el mismo mensaje, llamó a cambiar una actitud que consideró profundamente arraigada.

"Estar siempre poniendo la lupa en lo que nos separa es una actitud que ya tenemos impregnada en capas y capas de nuestro ADN pero que, alguna vez hay que animarse a cambiar y poner la mirada en lo que nos une", propuso.

El excombatiente apuntó también contra la dinámica de contenidos virales que rodea cada cruce mundialista.

"La mayoría de los contenidos que se generan buscan dividir y eso les sirve a esos pocos que tienen todo el poder del mundo, más que a cualquiera de nosotros", señaló.

El odio que se filtra entre cargada y cargada

En el tramo más contundente de su mensaje, Schaeren denunció que los veteranos de Malvinas y especialmente los familiares de los caídos terminan siendo "un contenido más que se usa para dividir".

Según su visión, entre cargada y cargada se va filtrando "sutilmente ese odio que alguna vez fue para los negros, los indios, los homosexuales" y que ahora apunta contra otros colectivos.

El posteo de Miky Schaeren en su perfil de Facebook, acompañado también con un comunicado de la Federación de Veteranos de Malvinas "2 de Abril".

"El que no salta… y el que no salta… quizá es porque ya ha sufrido por todo eso y prefiere la Paz", cerró Schaeren con una referencia a los cánticos de las hinchadas, reinterpretados desde la experiencia de quien vivió la guerra del Atlántico Sur.

El comunicado de la Federación de Veteranos "2 de Abril"

Más allá de su mensaje personal, Schaeren difundió el comunicado de prensa de la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril", titulado "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha".

El documento, emitido el 12 de julio desde Buenos Aires, distingue entre el fervor deportivo y la causa nacional por la soberanía de las Islas Malvinas.

"El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", afirma el texto.

También remarca que el reclamo soberano se sostiene en los foros internacionales, "con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable" que establece la Constitución Nacional.

La Federación pidió a la sociedad, los comunicadores y la hinchada que acompañen a la Selección sin caer en la xenofobia. "Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", cierra el documento.

Un excombatiente reconocido en Gaiman

Schaeren es una figura reconocida entre los excombatientes del Valle Inferior del Río Chubut.

En el acto por el Día del Veterano de Malvinas realizado en abril de 2025 en Gaiman, protagonizó el momento más emotivo de la ceremonia acompañado por sus hijos, quienes leyeron un texto escrito por él junto a la Esfera de los Sueños, sobre la costanera del río Chubut.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 en New Jersey.