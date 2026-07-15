"Inglaterra ya vio La Mano de Dios y ahora verá...": la frase colosal de Ibrahimovic sobre Maradona y Messi

El exdelantero sueco, excompañero de Messi, lanzó una frase magistral sobre el jugador recordando el histórico gol de Maradona en el Mundial 2026.

Zlatan Ibrahimovic no para de deshacerse en elogios para Lionel Messi , uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial por su rendimiento deportivo en una carrera de más de 20 años donde ha dominado en la elite. Previo a las semifinales entre Argentina e Inglaterra , el sueco se refirió al '10' y destacó su nivel a los 39 años, el cual da que hablar debido a que tiene la chance de cerrar el Mundial 2026 como máximo goleador.

En una nueva aparición en la televisión internacional, hizo una declaración que dio vuelta al mundo y comparó el rendimiento de Diego Armando Maradona y el propio Messi . En su relato soltó una frase más que especial en donde soltó todo su cariño por el excompañero.

"Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios", dijo el experimentado delantero. El mismo hizo referencia a "La Mano de Dios" y " El Gol del Siglo ", goles que convirtió Maradona en la victoria 2-1 ante la selección inglesa en el mundial México 1986. De esta manera el sueco palpitó el duelo de este miércoles por las semifinales del certamen ecuménico.

Zlatan Ibrahimovic'ten ngilizleri kzdran açklama



"Tanr'nn El'ini gördüler. imdi de Tanr'nn sol ayayla tanacaklar." pic.twitter.com/jL2vLoVplV — Messi Anlar (@messianilari) July 15, 2026

Desde "le vamos a dar una paliza" hasta "son un equipo más veterano": el exjugador inglés que provocó a la Selección

Desde Inglaterra no paran de hablar. Distintas figuras del fútbol inglés han hablado, con cierta confianza, sobre el duelo ante la Selección argentina donde ya se ven ganadores. Desde Gary Neville, pasando por polémicas afirmaciones de Joe Cole, incluso periodistas españoles, entre otras figuras lanzaron fuertes frases con las que subestiman al equipo que tiene a Lionel Messi como líder futbolístico.

En las últimas horas un exfutbolista del fútbol inglés fue duro con su mensaje para el duelo que recuerda aquella tarde épica de Diego Armando Maradona en el mundial de México 1986, donde marcó "El Gol del Siglo" y "La Mano de Dios". Es que ve a su selección como clara vencedora, al punto tal de subestimar el rendimiento de la Scaloneta.

Quién fue y qué dijo de cara a la semifinal del Mundial 2026

"Creo que les vamos a dar una paliza, vamos a ganar 2-0 cómodos". Quien esbozó esas palabras en diálogo con TalkSport fue Troy Deeney, quien brilló en el Watford del país europeo. Luego, sumó en su relato: "Vi todos sus partidos y son un equipo más veterano".

Más tarde, analizó duramente al equipo: "Atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto". Para cerrar, destacó el rendimiento del '10' y capitán: "Sé que vienen ganando y que entienden cómo jugar este tipo de partidos. Pero dependen de Messi para todo, lo cual es un recurso enorme al que pueden acudir".

"I think we'll batter them..."



"They're older, they're all over the place at the back."



Troy Deeney explains why he thinks England will "batter" Argentina in the World Cup semi-final! pic.twitter.com/ao8lDdw71F — talkSPORT (@talkSPORT) July 13, 2026

La provocadora frase del periodista español amigo de Cristiano Ronaldo con la que subestimó a la Selección

La tensión escala en torno al duelo que se prepara como una batalla entre Argentina-Inglaterra, con distintas frases que levantaron la tensión como cruces entre Gary Neville y Pipo Gorosito, frases polémicas como Joe Cole que anticipó una victoria ante el defensor del título, entre otras frases que empezaron a resonar en torno al duelo de semifinales del Mundial 2026.

A la Scaloneta siempre le mojan la oreja. Todavía falta el paso previo a la final debido a que primero deberá ver si logra superar a los ingleses en el duelo de esta tarde programado para las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, pero desde España ya están provocando al seleccionado que lidera futbolísticamente Lionel Messi.

Qué dijeron desde España

El periodista Edu Aguirre, madridista, fanático y amigo de Cristiano Ronaldo e incluso hasta cierto punto anti-Messi, provocó a la Selección en El Chiringuito con una frase particular luego de la contundente victoria española frente a Francia, quien era la candidata al título.

“Jugando así, nadie nos puede alcanzar”, dijo en su relato y agregó: “Hemos dado el mayor baño, repaso, baile, que yo haya visto en los últimos 20 años en un Mundial. Un repaso espectacular a la mejor selección del Mundial, que era Francia. Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto, y Suiza. Con polémicas arbitrales”.

@EduAguirre7 VA A POR ARGENTINA:



"Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde".



"LES QUIERO EN LA FINAL". pic.twitter.com/REcEDWcUQu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Por otra parte en su frase, soltó: “Yo quiero que Argentina llegue a la final, simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra. Pero creo que Argentina mañana no gana. Casi que no le da contra Cabo Verde, Egipto, Suiza… Y ves a Inglaterra que está empezando a carburar”.