Video conmovedor: Argentina perdía con Inglaterra, fue a rezar a un monumento de Malvinas y llegó la remontada

El hincha apagó la tele y salió después de que el rival se puso en ventaja. Otro comodorense lo filmó desde un auto. Terminaron festejando abrazados.

Video conmovedor: Argentina perdía con Inglaterra, fue a rezar al monumento de Malvinas y llegó la remontada.

El video de un hincha argentino que, en pleno segundo tiempo de la semifinal de Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2016 , y con la Selección ya perdiendo 1 a 0, se fue a rezar al pie de un monumento de Malvinas en Comodoro Rivadavia, conmueve a miles en las redes sociales , en el día después de una remontada histórica de la Scaloneta para meterse en la final .

Sorprendido al verlo, otro vecino de la ciudad petrolera de Chubut que escuchaba el partido en la radio del auto lo filmó con el celular .

En ese momento, Enzo Fernández ya había logrado el empate y corría tiempo suplementario.

El hombre, con campera y capucha rojas, permanecía inmóvil y de rodillas en medio de la rotonda Soldado Héctor Bordón, un sitio donde se recuerda a los héroes de Malvinas.

El video de un festejo conmovedor

En las imágenes compartidas por quien captó la increíble escena, se escucha de fondo el relato del partido.

El tiro en el palo de Alexis MacAllister, el desborde de Lio Messi por derecha, el centro… Y un grito de gol que estalla no solo en la radio, sino también en el aire, desde lejos, y en la garganta de quien filmaba. Lautaro Martínez había cabeceado a la red y en ese rincón de la Patagonia hubu el mismo estallido que en el resto del país.

En cuanto el oportuno observador recobró la compostura y pudo volver a encuadrar la escena, se ve al hincha que, al escuchar los gritos de festejo, se había reincorporado y alzaba los brazos para celebrar lo que, seguramente, sintió que su fe y su cábala había contribuido a lograr: una remontada histórica de la Selección.

Quién es el hincha del rezo

El hombre del rezo se llama Alfredo Faisca y vive en el kilómetro 14 de Comodoro, sobre la ruta 3.

Después de que Inglaterra se puso arriba en el marcador, abandonó su silla frente al televisor y salió de su casa. Repitió un ritual que, según contó más tarde, ya había cumplido en partidos anteriores del Mundial, con buenos resultados. Y que ahora promete repetir, eventualmente, en la final con España.

Lo cierto es que minutos después del tanto de Gordon, ni lo dudó. No iba a quedarse sentado a ver cómo se diluía un sueño. Y como las veces anteriores, fue hasta la rotonda a rezar al pie del monumento a los caídos en la guerra de 1982.

"En el minuto 60 me cambié y me fui. Me llevé mi Biblia, mi rosario y empecé a pedir" le contó a ADNSUR.

"No escuchaba nada"

Cuando llegó al monumento en su camioneta, apagó la radio y se bajó a rezar. Decidió no enterarse de nada del partido. "Me quedé ahí, no escuchaba nada. Y apareció este muchacho", contó sobre la persona que registró la escena y la hizo viral.

Alfredo vive en Comodoro Rivadavia y ya había salido a rezar en otros partidos de la selección argentina en el Mundial 2026: promete que si hace falta, lo repetirá durante la final.

Después del empate, recibió un pedido del inesperado observador. "Me dijo: 'No te muevas, quedate ahí nomás'. Y así fue".

Rezos y cábalas: "¡Quedate ahí!"

Finalmente llegó el triunfo anhelado. Pero faltaban varios minutos de descuento. "Me gritaba: 'Faltan cinco minutos, quedate ahí'. Después nos abrazábamos, lloramos juntos. Fue una cosa de locos, algo fuera de serie", recordó.

"Hay cosas cotidianas de la vida para las que no hay palabras", resumió Alfredo la experiencia que compartió con un hincha desconocido, como ocurre tantas veces cuando la pasión por el futbol reúne a hinchas que no se conocen.

Puede pasar en una tribuna, frente a la tele de un bar o, como en este caso, en un monumento que les rinde homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. Y durante un duelo histórico con Inglaterra, nada menos.