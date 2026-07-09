Video: el inesperado momento viral de Javier Milei con los Granaderos a la salida del Tedeum

Al retirarse de la Catedral Metropolitana, el Presidente se detuvo a saludar a uno de los soldados y se quedó entonando la histórica marcha con la banda del regimiento.

El presidente Javier Milei participó este jueves del Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al retirarse del templo, los Granaderos a Caballo interpretaron la Marcha de San Lorenzo . Milei se detuvo, saludó a uno de los soldados y, en un gesto espontáneo, comenzó a cantar la histórica marcha junto a la banda del regimiento. El video del momento recorrió las plataformas en cuestión de minutos.

La escena tuvo lugar en la salida de la Catedral, frente a la Plaza de Mayo, en el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El Presidente caminó junto a su Gabinete desde la Casa Rosada hasta el templo, repitiendo la postal del 25 de mayo pasado. Junto a él llegaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general Karina Milei; el presidente de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno y varios ministros. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La Marcha de San Lorenzo , compuesta por Cayetano Silva en 1902, es uno de los símbolos musicales más reconocibles de las Fuerzas Armadas argentinas y uno de los temas militares más famosos del mundo. Su melodía es habitual en los actos patrios y su letra evoca la batalla de San Lorenzo de 1813, primera victoria terrestre del Ejército de los Andes al mando del general José de San Martín. Que el Presidente se detuviera a entonarla junto a los Granaderos, el regimiento histórico que custodia la Casa Rosada y los actos oficiales, no pasó inadvertido.

García Cuerva citó a Messi en el Tedeum

El clima del Tedeum estuvo marcado por la homilía del arzobispo García Cuerva, quien utilizó la actualidad del Mundial 2026 para convocar a la unidad nacional. El arzobispo cerró su discurso citando una publicación de Lionel Messi en redes sociales tras uno de los triunfos de la Selección: "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos", leyó García Cuerva ante los presentes.

"Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo", afirmó el arzobispo, y pidió "seguir con la camiseta puesta". También reclamó "terminar con el individualismo, la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren, la mezquindad política", y llamó a construir "puentes donde algunos quieren levantar muros". Citó además al papa León XIV para pedir proximidad con los más vulnerables.