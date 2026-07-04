Neuquén y los impuestos: Más del 80% de la carga impositiva corresponde al gobierno nacional

Aunque todos estemos atentos al desarrollo del mundial de fútbol, hay informes económicos que aportan nuevas miradas sobre la gestión del Intendente Mariano Gaido, su política fiscal y el agresivo plan de obra pública en marcha.

Los últimos índices que se publicaron durante la semana hablan de la realidad del asalariado y de cómo los impuestos , nacionales, provinciales y municipales, impactan en sus bolsillos.

Un debate incipiente que en los próximos meses tendrá de un lado a los fervientes predicadores de la “doctrina mileimista” y del otro a los que adhieren al modelo de gobierno que lidera el intendente capitalino, Mariano Gaido .

Pero veamos qué nos deja el último informe que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ) dio a conocer esta semana.

Durante estos tiempos, cada vez que se habla de impuestos, una de las primeras críticas suele apuntar a los municipios. Las tasas municipales aparecen con frecuencia en el centro de la discusión pública, tanto entre vecinos como entre comerciantes y empresarios. Sin embargo, cuando se observan los números de la carga tributaria que soportan las familias, la realidad muestra un escenario bastante diferente: el verdadero peso recae sobre la Nación, no sobre el municipio.

El informe “Día de la Independencia Tributaria 2026”, elaborado por IARAF, revela que “las tasas municipales representan la porción más pequeña de la carga tributaria formal que afronta una familia trabajadora. Mientras los impuestos nacionales explican entre el 85% y el 86% del total, la incidencia de los municipios apenas ronda entre el 1,5% y el 2% del ingreso familiar”. La diferencia es abismal: por cada peso que un vecino paga en tasas municipales, paga más de cuarenta en impuestos nacionales.

Traducido a la realidad neuquina, significa que “el mayor peso de los impuestos que pagan las personas no está en las tasas municipales. Está, casi en su totalidad, en los tributos nacionales, como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes y contribuciones a la seguridad social, que concentran la enorme mayoría de la recaudación y que financian una estructura nacional que, para buena parte de los contribuyentes, se percibe cada vez más lejana de sus necesidades cotidianas”, nos comentó Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la municipalidad de Neuquén.

Nación se lleva la porción mása grande

El dato resulta interesante porque Neuquén atraviesa un momento de fuerte crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta. La actividad genera empleo, inversiones y movimiento comercial, pero también alimenta un debate permanente sobre la presión tributaria que enfrentan trabajadores y empresas, muchas veces mal direccionado hacia la administración de gobierno equivocada.

En ese contexto, el informe aporta un elemento objetivo para la discusión: “Mientras la Nación se lleva la porción más grande de cada ingreso sin que eso se traduzca necesariamente en obras o servicios visibles para el neuquino de a pie, el municipio capitalino, con una porción mínima de esa carga, es el que efectivamente presta los servicios esenciales de la vida cotidiana: mantenimiento de calles, alumbrado, limpieza urbana, obra pública e infraestructura. Y lo hace, además, con superávit fiscal, administrando sus cuentas de manera responsable”, agregó el funcionario.

“Eso no implica afirmar que la discusión sobre las tasas municipales esté saldada. Siempre habrá espacio para debatir la calidad de los servicios o la razonabilidad de cada tributo”, dijo Schpoliansky. “Pero si el objetivo es entender quién concentra realmente la mayor presión tributaria sobre el ingreso de los neuquinos, los datos son claros: el municipio cobra poco y devuelve mucho en servicios y obras; la Nación cobra mucho y su contrapartida es cada vez menos visible”, sentenció.

Muchas veces el debate público pone la lupa sobre el impuesto más visible y más cercano, el municipal, mientras deja pasar al que realmente golpea el bolsillo. Y ese dato invita a preguntarse por qué el nivel de gobierno que menos recauda es el que más rinde cuentas en servicios concretos y obra pública, mientras el que más recauda es el que menos explica en qué se lo devuelve a los ciudadanos.