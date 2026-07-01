Día de la Independencia Tributaria: hasta esta altura del año las familias trabajaron para el Estado

Según el perfil de ingresos las familias tipo, de dos adultos y dos hijos pequeños, estuvieron hasta este miércoles trabajando para pagar impuestos.

Dependiendo del nivel de ingresos de cada familia, a partir de este miércoles 1ro de julio las familias argentinas comenzarán a trabajar para si mismas . Hasta este momento lo hicieron solo para pagar impuestos.

Así lo indica un informe del Instituto Argentino de Anáilsis Fiscal (IARAF). El reporte analiza la carga tributaria directa e indirecta que termina incidiendo sobre distintos perfiles de trabajadores asalariados, bajo el supuesto de diferentes proporciones de consumo de sus ingresos.

Los resultados de la carga tributaria para cuatro perfiles de ingresos reflejan una carga tributaria integral que está entre el 47,2% y el 49,9% del ingreso total, es decir que presenta una baja dispersión, a pesar de que el nivel máximo de ingreso es equivalente a 4,6 veces el ingreso mínimo.

El estudio es sobre la base de una familia de dos adultos y dos chicos. Los de Perfil 1 ganan $2.058.000; en el Perfil 2 $4.488.025; el 3, $6.573.600; y el 4, $9.428.000.

Se tiene que los perfiles analizados deberían trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con sus obligaciones, lo cual implica un “Día de Independencia tributaria” entre el 21 de junio y 1° de julio.

feriados (1) El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

Regresividad tributaria

Debido al sistema regresivo, los más pobres pagan más. En efecto, los casos 2 y 3 de ingresos, que tienen un ingreso total un 118% y un 219% más alto que el caso 1, respectivamente, tienen una carga entre 1,5 y 2 puntos porcentuales inferior, debido a que el IVA incide menos que cuando los ingresos son mas altos. Las personas más pobres destinan más parte de sus sueldos a comprar productos de primera necesidad que el resto.

Por su parte, el caso 4, con un salario un 360% mayor que el del caso 1, tiene una carga tributaria solamente 0,7 puntos porcentuales más elevada.

Dado este comportamiento de la carga tributaria formal para cada uno de los cuatro casos de ingresos considerados, resulta esencial identificar los principales factores de la regresividad que se evidencia. Uno de ellos surge de los aportes personales. El caso 1 tiene 7,4 puntos porcentuales más de carga tributaria que el caso 4, dado que tiene un aporte de 13,7% del ingreso total, mientras que el cuarto caso tiene uno del 6,3%.

El otro factor explicativo relevante es la típica regresividad de los tributos indirectos (impuestos al consumo). Con relación al caso 1, el caso 2 tiene una carga 1,9 puntos porcentuales inferior, el caso 3 una de 2,7 puntos porcentuales inferior y el caso 4 una de 3,8 puntos porcentuales inferior.