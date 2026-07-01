Cómo nació la Semana de la Dulzura y por qué se festeja del 1 al 7 de julio

La celebración forma parte de una de las tradiciones más populares del país.

Durante la Semana de la Dulzura se regalan chocolates, caramelos, chupetines y otras golosinas.

Con la llegada de julio, la Argentina vuelve a celebrar la Semana de la Dulzura , una propuesta que invita a regalar chocolates, caramelos y otras golosinas bajo un lema que ya forma parte de la cultura popular: “Unna golosina por un beso”.

El festejo logró trascender el marketing y se consolidó como una tradición que se repite cada año en todo el país.

La Semana de la Dulzura nació en 1989 como una campaña impulsada por Arcor junto con la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGyA).

El objetivo era incentivar el consumo de golosinas durante el invierno, una época en la que las ventas solían disminuir. Para lograrlo, crearon el recordado lema “una golosina por un beso”, que rápidamente trascendió el ámbito comercial.

Con el paso de los años, la propuesta fue adoptada por millones de argentinos y terminó convirtiéndose en una tradición que ya lleva más de 35 años.

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Las redes sociales también fueron importantes en la difusión y popularización de esta semana. Etiquetas como #SemanaDeLaDulzura permiten a las personas compartir fotos y mensajes relacionados con la celebración, fomentando la participación y el entusiasmo.

Por qué la Semana de la Dulzura se festeja del 1 al 7 de julio

La elección de la primera semana de julio no fue casual. Coincide con el inicio del invierno en Argentina, una temporada en la que tradicionalmente se buscan alimentos ricos en calorías. Además, la cercanía con el Día del Amigo, celebrado el 20 de julio, contribuyó a consolidar el espíritu de camaradería y afecto que caracteriza a esta época del año.

Durante toda la semana, es habitual que amigos, parejas, familiares y compañeros intercambien pequeños regalos dulces como muestra de afecto.

Con el tiempo, el tradicional “beso” fue dando lugar a otras formas de expresar cariño, como abrazos, mensajes o simples gestos de agradecimiento.

golosinas- semana de la dulzura.jpg La Semana de la Dulzura se celebra desde hace 35 años en Argentina.

Además, durante estos días muchos kioscos, supermercados y comercios ofrecen promociones y descuentos especiales en golosinas.

Cuáles son las golosinas que más se regalan

Entre las opciones más elegidas durante la Semana de la Dulzura se encuentran:

chocolates.

alfajores.

b ombones,

c aramelos.

g omitas.

c hupetines.

turrones.

Más allá de cuál sea la golosina elegida, el espíritu de esta celebración sigue siendo el mismo desde sus comienzos: aprovechar una excusa sencilla para compartir un gesto de afecto con las personas más importantes.