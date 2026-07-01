El 8 de julio comienza el cobro de la AUH con un nuevo aumento y un grupo puede recibir desde $560.000

La ANSES otorgará un nuevo aumento del programa social en julio 2026. Pero además, un grupo de beneficiarios cobrará otras dos prestaciones. Los montos .

Como sucede todos los meses, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) tendrán un nuevo aumento en julio 2026 por parte de Anses . El monto ya está definido luego de conocerse el último dato de inflación 2026.

Además, un determinado grupo contará con otras dos prestaciones que se sumarán a la AUH, incrementando considerablemente los ingresos mensuales.

La ANSES otorgará en el séptimo mes del año un aumento de 2,15% en la AUH . Este porcentaje se definió según el criterio de actualización mensual, que toma como referencia el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de dos meses atrás que difunde el INDEC. En este caso puntual, se tomó el dato de mayo, que arrojó una suba de precios de 2,1%.

auh-anses.jpg Las AUH de ANSES vuelven a subir en julio.

Con esta suba, la AUH pasará a ser de $147.976 por cada menor de edad, aunque en mano se recibirá $118.380 debido a la retención del 20% (en este caso unos $28.000) que realiza ANSES cada mes y reintegra a fin de año al presentar la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por discapacidad aumentará a $482.062, con un cobro neto de bolsillo del 80% equivalente a $385.649.

Las dos prestaciones que se pueden sumar a la AUH en julio 2026

Junto a la AUH, un determinado grupo de beneficiarios contará con otras dos prestaciones. Una de ellas es la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a la compra de alimentos. A diferencia de otros programas, este no tiene un aumento automático por inflación, sino que lo define el Ministerio de Capital Humano. Al no haber nuevos anuncios, los montos vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo : $72.250.

: $72.250. Familias con dos hijos : $113.299.

: $113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

Otro ingreso que recibirán muchas titulares de la AUH es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia económica dirigida a familias con niños de hasta tres años y que está destinada a garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia. Para julio, el monto de este beneficio será de $55.824 por cada hijo alcanzado por el programa.

Tarjeta Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar está destinada a la compra de alimentos.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Plan de los Mil Días se acreditan automáticamente con el pago de la AUH, por lo que no es necesario hacer ningún trámite extra o inscripciones adicionales.

La fecha de cobro de AUH en julio 2026

Como es habitual, el organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

En el séptimo mes del año, el calendario se verá alterado por el feriado inamovible del 9 de julio, que conmemora el Día de la Independencia y que este año cae jueves. De esta manera, así queda el cronograma de pagos que comenzará el 8 de julio y finalizará el 22: