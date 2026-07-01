Manuel Adorni renunció al directorio de YPF y completa su salida del Gobierno de Milei

El exjefe de Gabinete oficializó su dimisión como director titular por la representación del Estado en la petrolera. La semana próxima el directorio trataría su salida.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno de Javier Milei quedó formalmente completada este viernes con la presentación de su renuncia al directorio de YPF, el cargo que ocupaba en representación del Estado nacional dentro de la empresa de mayoría pública.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín , según informó Infobae . "De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni", expresa el documento.

Ahora, el directorio de YPF deberá aceptar formalmente la renuncia , de acuerdo con los mecanismos previstos para este tipo de designaciones.

La decisión de alejarse de la función pública

De acuerdo con lo publicado por el medio nacional, la decisión de dejar el cargo fue tomada por el propio Adorni y respondió a su intención de alejarse de la función pública tras más de dos años y medio como uno de los principales dirigentes del gobierno de Javier Milei.

Manuel Adorni

La renuncia al directorio de la petrolera se suma a la que presentó el sábado pasado como jefe de Gabinete, cargo que desempeñaba desde noviembre de 2025. De esta manera, quedó concluido el proceso de desvinculación del Ejecutivo nacional.

Los motivos que expuso en su carta

En la carta con la que comunicó su salida de la Jefatura de Gabinete, Adorni explicó que el principal motivo de su alejamiento fue el desgaste personal y familiar generado por la exposición pública y las denuncias que enfrentó en los últimos meses.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", sostuvo el exfuncionario. Además, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que fue tratado "de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción" comprobado.

santilli adorni

La investigación judicial

La salida de Adorni se produjo luego de tres meses de controversia judicial por una causa por presunto enriquecimiento ilícito que está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La investigación analiza movimientos patrimoniales del exfuncionario, compras realizadas con tarjetas de empleados públicos y operaciones inmobiliarias con hipotecas de particulares, entre otros elementos incorporados al expediente.

El Gobierno prepara una nueva designación

Una vez que el directorio de YPF acepte la renuncia, la Casa Rosada quedará habilitada para designar al nuevo representante estatal en la empresa. La definición podría conocerse junto con la reorganización del gabinete nacional.

Desde el oficialismo insistieron en que el alejamiento respondió a una decisión personal. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente al exfuncionario y agradeció su trabajo dentro del Gobierno.

Manuel adorni Javier Milei abrazo

El presidente Javier Milei, en tanto, no publicó un mensaje personal, aunque compartió en sus redes sociales la carta de renuncia y las palabras difundidas por su hermana.