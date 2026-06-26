Cuánto hay que pagar de monotributo Categoría A en junio 2026: los montos de cada escala
La ARCA confirmó el monto de la cuota y la facturación máxima anual en el sexto mes del año, antes de la próxima actualización.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los valores para junio 2026 de todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo. Esto incluye topes de facturación anual y las cuotas mensuales que los adheridos deben pagar.
Este será uno de los últimos meses en que los montos se mantienen sin cambios, ya que a partir de julio –con pago en agosto- entrará en vigencia la nueva actualización semestral dispuesta por el organismo recaudador, lo que modificará todos los parámetros. El incremento rondaría el 14%, de acuerdo al dato de inflación de los últimos seis meses.
Los topes de facturación anual de cada categoría en junio 2026
La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual. Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse.
Monotributo: los topes anuales en junio 2026
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.865
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.840.480
- Categoría F: hasta $38.624.048
- Categoría G: hasta $46.277.093
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.216
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
De cuánto es la cuota del monotributo en junio 2026
La cuota mensual de cada categoría del Régimen Simplificado está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría en el sexto mes del año:
- Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes
- Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes
- Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes
- Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes
- Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes
- Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes
- Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes
- Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes
- Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes
Cuándo será la próxima actualización del monotributo
El monotributo ajusta los montos de sus categorías y sus correspondientes cuotas cada seis meses, teniendo en cuenta la inflación acumulada en ese período. En febrero pasado, la ARCA estableció un incremento en el tope de todas las escalas de 14,28%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre julio y diciembre de 2025.
Por lo pronto, la próxima actualización será con los pagos correspondientes a agosto de 2026. Los montos máximos de facturación anual quedarían de la siguiente manera:
- La Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales.
- La Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones.
- La Categoría C rondaría los $24,7 millones.
- En las categorías más altas, la Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones.
- La Categoría J llegaría a unos $105,3 millones.
- El tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y, desde agosto de 2026, se elevaría a $127 millones anuales (actualmente asciende a $108.357.084,05 anuales).
Además de los límites de facturación, la actualización también impactará sobre las cuotas mensuales que pagan los monotributistas, aunque esos valores quedarán definidos oficialmente una vez conocido el índice inflacionario de junio de 2026.
Te puede interesar...
Leé más
Impuesto a las Ganancias: ARCA descubrió empleados que "abusan" de los gastos deducibles
Alarma en Córdoba: encontraron un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclaje
Amenaza de bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Corrientes
Noticias relacionadas