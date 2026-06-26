La ARCA confirmó el monto de la cuota y la facturación máxima anual en el sexto mes del año, antes de la próxima actualización.

Cuánto hay que pagar de monotributo Categoría A en junio 2026: los montos de cada escala

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó los valores para junio 2026 de todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido popularmente como el monotributo . Esto incluye topes de facturación anual y las cuotas mensuales que los adheridos deben pagar.

Este será uno de los últimos meses en que los montos se mantienen sin cambios, ya que a partir de julio –con pago en agosto - entrará en vigencia la nueva actualización semestral dispuesta por el organismo recaudador, lo que modificará todos los parámetros. El incremento rondaría el 14% , de acuerdo al dato de inflación de los últimos seis meses.

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. En base a este monto, se establece la cuota mensual . Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse.

monotributo (1) Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber a qué categoría pertenece.

Monotributo: los topes anuales en junio 2026

Categoría A: hasta $10.277.988

hasta $10.277.988 Categoría B: hasta $15.058.447

hasta $15.058.447 Categoría C: hasta $21.113.865

hasta $21.113.865 Categoría D: hasta $26.212.853

hasta $26.212.853 Categoría E: hasta $30.840.480

hasta $30.840.480 Categoría F: hasta $38.624.048

hasta $38.624.048 Categoría G: hasta $46.277.093

hasta $46.277.093 Categoría H: hasta $70.113.407

hasta $70.113.407 Categoría I: hasta $78.479.216

hasta $78.479.216 Categoría J: hasta $89.872.640

hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

De cuánto es la cuota del monotributo en junio 2026

La cuota mensual de cada categoría del Régimen Simplificado está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría en el sexto mes del año:

Categoría A: $42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$42.386,74 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría B: $48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$48.250,78 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría C: $56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes

$56.501,85 para prestación de servicios y $55.227,06 para venta de bienes Categoría D: $72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes

$72.414,10 para prestación de servicios y $70.661,26 para venta de bienes Categoría E: $102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes

$102.537,97 para prestación de servicios y $92.658,35 para venta de bienes Categoría F: $129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes

$129.045,32 para prestación de servicios y $111.198,27 para venta de bienes Categoría G: $197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes

$197.108,23 para prestación de servicios y $135.918,34 para venta de bienes Categoría H: $447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes

$447.346,93 para prestación de servicios y $272.063,40 para venta de bienes Categoría I: $824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes

$824.802,26 para prestación de servicios y $406.512,05 para venta de bienes Categoría J: $999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes

$999.007,65 para prestación de servicios y $497.059,41 para venta de bienes Categoría K: $1.381.687,90 para prestación de servicios y $600.879,51 para venta de bienes

Monotributo.jpg Las categorías del monotributo van desde la A hasta la K, dependiendo el tope anual de facturación.

Cuándo será la próxima actualización del monotributo

El monotributo ajusta los montos de sus categorías y sus correspondientes cuotas cada seis meses, teniendo en cuenta la inflación acumulada en ese período. En febrero pasado, la ARCA estableció un incremento en el tope de todas las escalas de 14,28%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre julio y diciembre de 2025.

Por lo pronto, la próxima actualización será con los pagos correspondientes a agosto de 2026. Los montos máximos de facturación anual quedarían de la siguiente manera:

La Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales.

-la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales. La Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones.

subiría hasta cerca de $17,6 millones. La Categoría C rondaría los $24,7 millones.

rondaría los $24,7 millones. En las categorías más altas, la Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones.

La Categoría J llegaría a unos $105,3 millones.

llegaría a unos $105,3 millones. El tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y, desde agosto de 2026, se elevaría a $127 millones anuales (actualmente asciende a $108.357.084,05 anuales).

Además de los límites de facturación, la actualización también impactará sobre las cuotas mensuales que pagan los monotributistas, aunque esos valores quedarán definidos oficialmente una vez conocido el índice inflacionario de junio de 2026.