Amenaza de bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Corrientes

El avión que partió desde Aeroparque debió activar el protocolo de emergencia tras un llamado anónimo. La PSA evacuó a los pasajeros y revisó los equipajes.

"Tiene una bomba": el dramático llamado anónimo que sembró el pánico en un vuelo a Corrientes / Fotos Gentileza Infobae

El pánico se instaló este viernes a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde Aeroparque con destino a Corrientes . A las 8:55, unos 50 minutos después del despegue, la Dirección Aeronáutica de Corrientes recibió dos llamados anónimos desde un número con ID bloqueado que advertían sobre la presencia de un artefacto explosivo a bordo. La frase que desencadenó el operativo fue directa: "En el vuelo en el que va a viajar mi mamá, me dijeron que tiene una bomba".

El primer llamado no especificó el vuelo. El segundo fue más preciso: "En el vuelo que viene de Buenos Aires a Corrientes". Con esa información, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) dio intervención al personal de explosivos de la Policía de la Provincia de Corrientes y ordenó que, una vez aterrizada la aeronave, se realizara un control total del avión, los pasajeros y sus equipajes.

Amenaza Bomba Aeropuerto Corrientes (4)

La aeronave aterrizó sin incidentes en el Aeropuerto Internacional Dr. Fernando Piragine Niveyro. Las autoridades instruyeron a la terminal aérea para que se realizara requisa a la totalidad de personas y equipajes antes de permitir cualquier movimiento.

Los pasajeros fueron evacuados del avión y permanecieron a resguardo durante las tareas de revisión. Las primeras pericias realizadas por el personal especializado en explosivos indicarían que se trata de una falsa amenaza.

Amenaza de bomba en vuelo a Corrientes: cómo actuó la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Este tipo de amenazas, aunque en la mayoría de los casos resultan ser falsas, obligan a activar protocolos de máxima exigencia que implican la paralización del vuelo, la evacuación de pasajeros, el rastrillaje del avión y la requisa exhaustiva de todo el equipaje.

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El costo operativo y humano de cada alerta de este tipo es significativo: cientos de pasajeros demorados, personal de seguridad movilizado y una terminal aérea en estado de emergencia hasta que se descarta el riesgo.

En Argentina, las amenazas de bomba en aeropuertos y aviones son perseguidas penalmente bajo la figura de intimidación pública, que prevé penas de prisión de entre dos y seis años.

La circunstancia de que los llamados se hayan realizado desde un número bloqueado no impide la investigación: la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Justicia federal cuentan con herramientas técnicas para rastrear el origen de las comunicaciones incluso cuando el ID está oculto.

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La investigación sobre el origen de las llamadas estaba en curso. Se desconoce si el episodio tiene relación con algún pasajero a bordo del vuelo o si se trató de una amenaza externa sin vinculación directa con la aeronave. La Justicia Federal de Corrientes intervino en la causa.