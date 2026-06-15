Impuesto a las Ganancias: ARCA descubrió empleados que "abusan" de los gastos deducibles

Se trata del algunos rubros que se puede descontar del impuesto a pagar, siempre que se trata de un gasto que no quiera asumir el empleador.

ARCA está controlando las deducciones del Impuesto a las Ganancias de los empleados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está reforzando los controles sobre las declaraciones juradas presentadas por los empleados en relación de dependencia que pagan el Impuesto a las Ganancias.

Se trata de los salarios a partir de los $2,5 millones en mano, para el caso de los solteros sin hijos. El organismo recaudador detectó abusos en los gastos deducibles. Hay casos de personas que han declarado erogaciones por $31 millones anuales en vestimenta.

Las personas están empezando a recibir notificaciones de parte de ARCA donde se les invita a hacer correcciones de sus deducciones. Estas son beneficios que obtiene el contribuyente para abonar menos.

Según indicaron fuentes tributarias, el problema se ha detectado en los salarios más altos de las empresas.

Las principales deducciones son:

Cargas de familia: hijos (menores de 18 años o incapacitados para el trabajo) y cónyuge o unión convivencial.

hijos (menores de 18 años o incapacitados para el trabajo) y cónyuge o unión convivencial. Gastos de vivienda: una parte del monto destinado al alquiler de la casa o departamento.

una parte del monto destinado al alquiler de la casa o departamento. Educación: la cuota del colegio de los hijos puede deducirse, aunque el tope anual es bajo.

Impuesto a la Ganancias.

Gastos médicos: servicios como ambulancias, cuotas médico-asistenciales y honorarios profesionales (psicólogos, odontólogos, quinesiólogos, entre otros) pueden deducirse. No aplica para medicamentos.

servicios como ambulancias, cuotas médico-asistenciales y honorarios profesionales (psicólogos, odontólogos, quinesiólogos, entre otros) pueden deducirse. No aplica para medicamentos. Intereses de hipotecas: si el préstamo hipotecario es sobre la vivienda habitual, sus intereses pueden deducirse.

si el préstamo hipotecario es sobre la vivienda habitual, sus intereses pueden deducirse. Donaciones: a entidades registradas, como Cáritas y otras vinculadas con la Iglesia.

a entidades registradas, como Cáritas y otras vinculadas con la Iglesia. Alquiler: si el propietario emite factura, el inquilino puede deducir parte del monto pagado.

si el propietario emite factura, el inquilino puede deducir parte del monto pagado. Empleadas domésticas: tanto el sueldo como las cargas sociales de trabajadores del hogar pueden informarse para reducción del tributo.

Además de ello, hay ciertos tipos de gastos que se pueden incluir como es el caso de vestimenta, siempre que la empresa obligue a la persona a ir vestida de una manera determinada y el empleador no corra con el gasto. Sería el caso de un uniforme. También los corredores de comercio pueden incluir los gastos de su auto.

La práctica de "inflar" ciertos gastos deducibles no es nueva, comentaron contadores a LM Neuquén. Esta vez ARCA se ha puesto mas estricta.

El FMI quiere que paguen mas empleados

Recientemente el FMI publicó el Staff Report del acuerdo con Argentina en el cual sugiere al Gobierno que deberían incorporar hasta el 20% de los trabajadores en el impuesto, que era el ratio del 2019.

Las sugerencias incluyen también asimilas las cuotas del monotributo a lo que se paga en el régimen general de autónomos.