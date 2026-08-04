Las primeras imágenes de Facundo Moyano detenido: se negó a hacerse análisis

Su novia fue hallada semidesnuda y a los gritos, mientras él intentaba atraparla. Ella está internada. Las fotos que se conocieron.

Se confirmó que el exdiputado permanecerá detenido por lesiones y privación ilegitima de la libertad.

El exdiputado nacional y sindicalista Facundo Moyano se encuentra detenido, tras las acusaciones de lesiones y privación ilegitima de la libertad a quien sería su pareja, una joven de 23 años.

El escándalo se desató este martes a la madrugada, cuando la joven fue hallada corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano, semidesnuda y a los gritos, mientras él intentaba atraparla.

Tras la llegada de la policía, la chica se encuentra internada y confirmaron que se encontraba bajo el efecto de las drogas.

Luego de la confirmación de que Moyano permanecerá detenido, se conocieron las primeras imágenes de su aprehensión. En medio de la investigación, se conoció que el sindicalista se negó a realizarse análisis de sangre y orina.

En un primer momento, el diputado y abogado Hugo Antonio Moyano ingresó a la comisaría 13 esta mañana para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano. Luego de algunos minutos, se confirmó que el exdiputado es defendido por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Facundo quedó alojado en la comisaría 13 A y el plan es que por el momento continúe allí, informaron fuentes oficiales a La Nación. Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

Qué se sabe sobre cómo se encuentra la novia de Moyano

El fiscal del caso pidió allanar el departamento de Moyano, donde comenzó todo el confuso episodio. El abogado de Candela, Diego Storto, reveló que ella declaró ante la Unidad de Violencia de Género y negó que el exdiputado la haya agredido. Según su testimonio, la situación se descontroló luego de que ambos consumieran drogas.

"Está recuperándose y esperando a su familia que viaja desde Rosario. Esto pasó a la noche y la verdad que a tres horas de que recupere la lucidez, no sabe que hará en media hora", dijo respecto a una posible denuncia que realice la influencer.

"Cuando esté en condiciones, va a ampliar su declaración indagatoria", expresó Storto.

"Si Candela decide iniciar o seguir la acción penal, la voy a patrocinar. Si Candela entiende que la situación que ella vivió ayer no condice con violencia de género no condice, claramente no", explicó.

"Soy conocido, la he atendido en otras situaciones que tuvo declaraciones testimoniales en la causa de L-Gante y demás y por eso la confianza de ella. La vine a ver y me estoy asesorando de lo que está pasando", sumó el letrado sobre la relación con su clienta.

Qué se sabe hasta el momento del escándalo que involucró a Facundo Moyano

Alrededor de las 5:03 de la madrugada de este martes, el encargado del edificio donde vive Facundo Moyano llamó al 911. Según relató, escuchó gritos y que salió corriendo una mujer, con el sindicalista persiguiéndola.

La Policía los encuentra en la esquina de Vertiz y Sucre. Ella "refiere que fue agredida por el señor Moyano", dice el primer parte policial. Los trasladan a la comisaría y le dan intervención al SAME, que la traslada al hospital Pirovano.

"Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", afirmó un vecino en diálogo con radio Mitre. La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador.

Por el momento, la fiscalía que trabaja en el caso ordenó que le envíen todas las filmaciones que pueda haber del hecho y citó a los primeros testigos, incluido el encargado del edificio que hizo la primera llamada dando cuenta del hecho.