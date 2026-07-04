Un vecino grabó "extrañas luces" que atravesaron el cielo neuquino

Las imágenes las capturó este sábado por la mañana. Aseguró que no se trataba de un avión, pero tampoco pudo precisar el origen del fenómeno.

Un par de luces extrañas llamó la atención de un vecino cuando estaba a punto de salir de su casa del barrio Gregorio Álvarez. El avistamiento tuvo lugar exactamente a las 7.30 de este sábado cuando estaba por salir a cumplir su jornada laboral.

“Estaba por sacar el auto del patio para irme a trabajar y vi esas dos luces, sería en dirección hacia el oeste. Se movían como para el norte despacio”, relató el joven neuquino.

El evento duró no más de 3 minutos. El testigo grabó un video por curiosidad y se quedó mirando un momento más, hasta que los árboles y las casas de enfrente le taparon la visual.

Al tratar de describir lo que vio y que, las imágenes no le hacen justicia, aseguró que entre esas dos luces que se alcanzan a ver en el video, “la de arriba como si fuera un punto amarillo y la de abajo se desplazaba como que fuera alumbrando”.

Descartó que se tratara de un avión

El desplazamiento de las dos luces fue continuo y despacio. “Después no noté que se fueran rápido ni nada, pero me pareció raro porque yo también ya he visto otro tipo de luces o cosas así medias raras y es la primera vez que veo algo así”, dijo y agregó: “No, avión no era porque no había ruido de nada”.

Señaló que el cielo estaba despejado, “ovni tampoco era, pero lo raro era eso, como que fueran dos luces alineadas, una arriba de la otra, pero que la de abajo era la que iba alumbrando”. E insistió: “Dron, avión, satélite no eran. Fue muy raro”, indicó.

Además, el vecino de Gregorio puntualizó que se veían estrellas en el firmamento, que se distinguían claramente respecto de esas "luces extrañas" de las que no pudo develar de qué se trataban,

Extraño fenómeno nocturno

No es la primera vez que vecinos se muestran asombramos por algunas luces de las que no encuentran explicación. A principios de marzo de este año, una inusual escena nocturna también llamó la atención de otrovecino de la ciudad de Neuquén, que al mirar hacia el cielo observó una luz brillante moviéndose de manera particular. Intrigado por el fenómeno, tomó su celular y logró filmar el momento, dejando registrado un episodio que rápidamente despertó curiosidad y preguntas entre quienes vieron las imágenes.

El hecho ocurrió durante la noche del 12 de marzo, entre las 23 y las 23:30, cuando el vecino se encontraba en el barrio Bouquet Roldán y advirtió la presencia de una luz intensa desplazándose en el cielo. Según relató, el objeto luminoso se movía de manera constante y a gran altura, lo que lo llevó a pensar que se trataba de algo fuera de lo habitual.

En el video se observa un punto brillante que cruza lentamente el cielo nocturno, destacándose sobre el fondo oscuro. La luz mantiene una trayectoria continua durante varios segundos, sin que se escuche ningún ruido que permita identificar de qué se trata.

El registro generó distintas interpretaciones entre quienes pudieron verlo. Mientras algunos consideran que podría tratarse del paso de un satélite visible desde la Tierra, otros mencionan la posibilidad de que haya sido un meteorito o incluso algún tipo de aeronave que reflejaba la luz a gran altura.