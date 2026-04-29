El USS Nimitz pasó por el corredor austral e ingresó al Atlántico desde Chile para hacer ejercicios militares. Milei podría subirse el jueves en Mar del Plata.

Video: así cruzó el estrecho de Magallanes el portaaviones nuclear de EEUU que está en aguas argentinas.

Un video difundido en las redes mostró el paso del imponente portaviones nuclear que visita la Argentina por el Estrecho de Magallanes , ingresando a aguas nacionales desde Chile .

El barco USS Nimitz (CVN-68) fue captado el domingo 26 de abril de 2026 desde Porvenir , localidad trasandina, en medio de una travesía por el corredor bioceánico que se extendió durante 18 horas e instantes antes de abandonar las aguas interiores y poner proa al Atlántico Sur, .

El paso fue parte del despliegue para la realización del operativo Southern Seas 2026, operativo internacional que prevé ejercicios y maniobras militares de prueba frente a las costas argentinas.

Este nuevo gesto de cooperación entre Argentina y Estados Unidos tendrá su punto de mayor exposición este jueves 30 de abril de 2026, cuando el imponente barco llegue a Mar del Plata y reciba, muy probablemente, la visita del presidente Javier Milei junto a otros funcionarios y jefes militares argentinos.

El video en el estrecho de Magallanes

Las imágenes del icónico buque de la Armada de los Estados Unidos, el más antiguo en operaciones, surcando esas aguas australes se viralizaron rápidamente en las redes y fueron reproducidas por medios de la Patagonia sur.

Durante el tránsito, el Nimitz navegó escoltado por el destructor USS Gridley (DDG-101) y el petrolero USNS Patuxent.

La Armada de Chile desplegó la fragata Almirante Blanco Encalada y otras tres unidades menores para acompañarlo y controlar el paso del grupo de combate.

Así se vio el paso de un imponente portaviones de Estados Unidos por el estrecho de Magallanes

Además, en el lugar se realizaron maniobras de apontaje y despegue de un helicóptero chileno Airbus HH-65 directamente sobre la cubierta del portaaviones.

Cómo y dónde serán los ejercicios

Desde las 20:04 horas del domingo, el buque navega en el espacio marítimo argentino con rumbo norte a 16,5 nudos.

El Ministerio de Defensa informó que el despliegue incluye ejercicios frente a las costas de Chubut y del sudeste bonaerense: Trelew, Necochea y Mar del Plata.

Las actividades abarcan defensa aérea con simulación de ataques de aviones F/A-18, vuelos de exploración con aeronaves P-3C Orion argentinas y un ejercicio de Visita, Registro y Captura entre el patrullero ARA Contraalmirante Cordero y el Gridley.

Portaaviones USS Nimits de Estados Unidos en el estrecho de Magallanes - cabeza de pista El portaaviones USS Nimitz ingresó a aguas argentinas el domingo 26 de abril de 2026.

Varias unidades de la Flota de Mar nacionales zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano para integrarse al operativo: El destructor ARA "La Argentina",,la corbeta ARA "Rosales" y otros cuatro buques.

A bordo del portaaviones, en el Estado Mayor multinacional, viajan los capitanes de corbeta argentinos Julio Escudero y Romina Banegas, junto al suboficial primero Jorge Ortiz.

El ejercicio PASSEX 2026 fue habilitado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una decisión que generó polémica dado que estas autorizaciones suelen tramitarse por vía del Congreso.

¿Se sube Javier Milei?

El presidente Javier Milei fue invitado a visitar el Nimitz por el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Según fuentes de la Casa Rosada consultadas por Infobae y Clarín, hay "altísimas chances" de que el mandatario concurra el jueves 30 de abril.

En las Fuerzas Armadas, la visita del presidente ya se da por confirmada.

De ser así, el mandatario partiría desde la rampa militar del Aeroparque Internacional Jorge Newbery a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound para aterrizar directamente en la cubierta de la nave.

Portaaviones USS Nimits de Estados Unidos en el estrecho de Magallanes - avión de combate Una de las aeronaves de combate a bordo del USS Nimitz, a su paso por el estrecho de Magallanes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también figura entre los posibles acompañantes, al igual de los ya confirmados ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

Ese mismo día, frente a Mar del Plata, se realizará una demostración aérea con cazas F/A-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Este año no habrá prensa embarcada, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando el portaaviones USS George Washington realizó maniobras similares en aguas argentinas.

Los números de un gigante de 51 años

El USS Nimitz entró en servicio en 1975 y es el portaaviones más antiguo de la Armada estadounidense que continúa operativo.

Con 333 metros de eslora, 77 metros de manga máxima y un desplazamiento cercano a las 100.000 toneladas, puede operar hasta 90 aeronaves y llevar entre 5.000 y 6.000 efectivos a bordo.

Su propulsión nuclear —dos reactores A4W— le permite navegar hasta 20 años sin reponer combustible convencional, a velocidades que superan los 30 nudos (más de 56 km/h).

Portaaviones USS NImits de Estados Unidos en el estrecho de Magallanes - avión a bordo El portaaviones USS Nimitz es el más antiguo en operación en la Armada de Estados Unidos y está previsto su retiro en marzo de 2027.

El buque partió de la Base Naval Kitsap-Bremerton, en el estado de Washington, el 7 de marzo de 2026, en uno de sus últimos despliegues antes de su retiro, previsto para marzo de 2027.

La travesía por el Estrecho de Magallanes marcó uno de los hitos más exigentes del recorrido, dadas las angosturas, las corrientes y la meteorología cambiante del extremo austral.

Fue la segunda vez que el Nimitz cruzó ese corredor: la primera había sido en 1987, durante su traslado desde la costa atlántica hacia el Pacífico.