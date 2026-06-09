Imágenes sensibles: dos adolescentes mataron una nutria a patadas y filmaron el ataque

El video se viralizó en redes sociales. Además de los brutales golpes se los escucha decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”. Ya hay una denuncia.

Dos jóvenes de 18 años fueron denunciados por maltrato animal después de que se difundiera un video en el que se los observa golpeando hasta la muerte a una nutria.

Los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre , oriundos de Coronel Suárez y radicados en la ciudad de Bahía Blanca por motivos de estudio.

El episodio ocurrió el jueves por la noche en la zona de calle Paraguay al 500 pero las imágenes comenzaron a circular en redes sociales en las ultimas horas.

En el video se observa cómo uno de los jóvenes persigue al animal, lo acorrala contra la vereda y le propina reiteradas patadas hasta provocarle la muerte. La secuencia fue registrada por el otro joven con un teléfono celular.

La difusión de las imágenes provocó una ola de rechazo en redes sociales y movilizó a organizaciones dedicadas a la protección de los animales, que impulsaron acciones para que el caso llegara a la Justicia.

La denuncia por maltrato animal

La primera presentación formal fue realizada por la Fundación Grupo Alianza Animal. La presidenta de la organización, Morena Loncaric, explicó que tomó conocimiento de lo sucedido a través de una usuaria que compartió el video y pidió ayuda para difundirlo.

“Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquetado para que difundamos”, relató la dirigente en declaraciones a La Brújula 24.

Maltrato animal - El caso de la nutria generó indignación en redes sociales y derivó en una denuncia por maltrato animal.

Tras analizar el material, la fundación reunió información sobre los presuntos responsables y presentó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

“Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, afirmó Loncaric.

La organización entregó toda la información recopilada a la Policía y solicitó además que posibles testigos del hecho se presenten ante la Justicia para aportar datos sobre lo ocurrido.

“Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”

La nutria atacada era un ejemplar de aproximadamente 60 centímetros de largo y ya había sido detectada previamente por personal municipal. Fuentes oficiales indicaron que trabajadores de Zoonosis habían intentado rescatar al animal días antes del episodio, aunque no lograron capturarlo.

En el video también quedaron registradas algunas de las conversaciones mantenidas por los jóvenes durante la agresión. En uno de los fragmentos se escucha a quien filmaba decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos discutían si se trataba de una nutria o de un carpincho.

NUTRIA ASESINADA

La crudeza de las imágenes generó una inmediata reacción pública. Tras la viralización del material, numerosos usuarios comenzaron a reclamar sanciones contra los responsables y a exigir el avance de la investigación judicial.

Desde la fundación remarcaron que ninguna dirección ni dato personal de los acusados fue difundido públicamente y aclararon que toda la información reunida fue entregada exclusivamente a las autoridades.

El municipio se presentó como particular damnificado

La Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se incorporará a la causa como particular damnificado y que trabajará junto al fiscal Santiago Garrido para impulsar la investigación.

A través de un comunicado oficial, el gobierno local señaló que se mantuvo en contacto desde el primer momento con las personas que dieron visibilidad al caso y destacó la necesidad de una respuesta institucional frente a hechos de esta naturaleza.

NUTRIA

“La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, expresaron desde el municipio.

Además, remarcaron que situaciones de semejante gravedad no pueden ser relativizadas ni naturalizadas. Luego de que el video comenzara a circular masivamente, los dos jóvenes identificados cerraron sus cuentas en redes sociales y eliminaron las fotografías visibles en sus perfiles.

En Argentina, el maltrato animal está contemplado como delito en la Ley 14.346, que establece penas para quienes inflijan sufrimientos, malos tratos o actos de crueldad contra los animales.