Más de 4 mil personas murieron en accidentes en el último año: las provincias con peores índices

La Agencia Nacional de Seguridad advirtió sobre los lugares y horarios con mayor cantidad de accidentes. El dato alarmante sobre la edad de las víctimas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estimó que en 2025 se registraron 3.255 accidentes fatales en Argentina.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial , que se conmemora cada 10 de junio en Argentina para promover conductas responsables en la vía pública, un nuevo informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) alertó sobre la situación de los accidentes en el país.

Los datos correspondientes a 2025 indican que más de la mitad de los accidentes fatales ocurrieron en rutas y en horario nocturno, mientras que el número de fallecidos superó las 4.000 personas , reflejando un leve retroceso en comparación con el año previo.

El relevamiento también identificó las provincias con peores índices de siniestralidad y confirmó que los motociclistas continúan siendo las principales víctimas , pese al elevado nivel de uso del casco.

Más de 4.000 víctimas fatales en un año

Según el último informe de la ANSV, en Argentina se produjeron 3.255 accidentes fatales el último año, en los cuales perdieron la vida 4.060 personas, lo que representa una tasa de mortalidad de 8,8 personas cada 100.000 habitantes.

Accidente. Tucumán. Muerte (1) El accidente se produjo en la ruta 40, a la altura de Colalao del Valle, Tucumán.

El resultado es levemente peor que el de 2024, cuando habían sido 8,7, pero considerablemente inferior al pico registrado diez años atrás, en 2016, que había alcanzado la relación de 12,8 personas cada 100.000 habitantes en el total de todo el país.

Cuáles son las provincias con peores índices de accidentes

Si bien la provincia de Buenos Aires sea el lugar en el que se registraron 1.281 de esos fallecimientos, la tasa de siniestros viales más alta en relación con la densidad poblacional es la de la provincia de Misiones, con un índice de 17,9.

Las jurisdicciones con la tasa más elevada son:

Santiago del Estero 16,1.

Catamarca 13,9.

Chaco 13,8.

Tucumán 13,3.

La Pampa 13.

Corrientes 12,9.

La Rioja 12,4.

Jujuy con 12,2.

En cambio, la provincia de Buenos Aires, San Juan y Neuquén tienen una tasa de mortalidad en siniestros viales de 7,3 y la más baja es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 2,7.

Accidentes en rutas y de noche

El informe de la (ANSV) revela que el 51% de los siniestros fatales se producen en ruta, el 25% en calles, un 17% en avenidas y un 5% en Autopistas.

Además, el 52% se producen en horarios nocturnos. Y en cuanto al tipo de accidente, las colisiones son el 57% de los casos, el atropello a un peatón representa el 13% y los vuelcos o caídas de motos el 10%.

Accidente fatal en Ruta 3 cerca de Garayalde, Chubut "Se enterará de la verdad": el duro regreso a Trelew del nene que perdió a su familia en la tragedia de Ruta 3.

El informe también muestra un mapa de horarios y días de mayor cantidad de accidentes fatales. Los sábados entre las 6 y las 7 de la mañana, y los miércoles entre las 20 y las 21 horas son los picos con un 9% de los accidentes diarios, seguido por los domingos, también de 6 a 7 am y los jueves de 19 a 20 horas.

La edad de las víctimas fatales

El perfil histórico de víctima fatal es: hombres, jóvenes entre 15 y 34 años y usuarios de motos.

Además, los hombres fueron en 2025 el 79% de los fallecidos en accidentes viales, la franja etaria de 25 a 34 años tuvo el 23% y la de 15 a 24 años el 20% de las víctimas fatales,.

Y el 46% fueron conduciendo o a bordo de una moto, el 23% en automóvil de pasajeros, el 14% fueron peatones, el 8% fueron en pickups y el 5% fueron fallecidos que circulaban en bicicleta.