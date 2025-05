Santa Cruz: el conductor condenado a 12 años de cárcel por atropellar, matar y huir pidió que revisen su pena

"No le da la cara", dijo el padre de Brianna , la chica de 17 años fallecida. El defensor presentó el recurso ante Casación dos semanas después de una sentencia inédita.

Esteban González, empleado bancario, en la primera audiencia del juicio oral en Santa Cruz: pese a que llevó a Brianna varios metros en el capot, dijo que no se dio cuenta.

El 22 de mayo , apenas catorce días después del fallo histórico, el abogado defensor Federico Rocha presentó un recurso de casación ante la justicia santacruceña. La movida legal no sorprendió a Jorge Matulich , padre de la adolescente víctima, quien reaccionó en sus redes sociales apenas se enteró de la novedad.

"La verdad me lo esperaba, aunque tenía un mínimo de esperanza de que no le diera la cara para hacerlo, pero acá vamos por otro round más", escribió el papá de la adolescente de 17 años fallecida cuando caminbaba con sus dos hermanitos por la autovía 17 de Octubre, en la capital santacruceña.

La Cámara Oral había dictado sentencia el 7 de mayo pasado, en una decisión que dividió al tribunal: dos jueces votaron a favor de la condena y uno en contra. La figura del dolo eventual resultó clave en el veredicto, ya que implica que el acusado no tuvo intención directa de matar, pero aceptó esa posibilidad al actuar de manera extremadamente riesgosa.

El recurso de casación que presentó la defensa constituye una vía de impugnación extraordinaria, reservada únicamente para casos excepcionales, donde se alega una aplicación incorrecta de la ley. Este mecanismo permite reexaminar fallos definitivos de tribunales inferiores, pero solo procede cuando se agotaron todas las instancias ordinarias.

Más allá de la pena -y una eventual corrección-, las pruebas presentadas durante el juicio apuntaron hacia una combinación letal: consumo de alcohol y exceso de velocidad. Los peritajes y testimonios demostraron que González manejó con una "temeraria indiferencia" ante el peligro que representaba su conducta al volante. Pero además, arrastró a la víctima varios metros y se fue sin siquiera bajarse del auto.

La policía lo detuvo al día siguiente en su casa, gracias al testimonio de un grupo de taxistas que vieron la tragedia, y cómo huyó. Algunos declararon en el juicio, en el que también se presentaron poericias concluiyentes.

La reacción del papá de Brianna

Jorge Matulich no ocultó su indignación al referirse al condenado, luego de enterado del recurso de casación. En su descargo público, calificó al condenado como "el excremento de esta sociedad" y cuestionó duramente el sistema que permite esta nueva instancia judicial.

El padre de Brianna explicó que la apelación se basa en que tanto la fiscalía como uno de los jueces consideraron inicialmente que se trataba de un homicidio culposo y no simple. "Estas personas que deberían impartir Justicia tienen el pensamiento de que el comportamiento como el de este excremento de la sociedad es 'algo normal' y no se merece un castigo como el que le dieron, que a mi manera de ver inclusive fue mínimo", expresó con bronca.

Jorge y Brianna Matulich.jpg Jorge Matulich, con su hija Brianna. Facebook

La situación económica también genera controversia en el caso. Matulich reveló que su familia pudo afrontar los gastos del funeral y la representación legal gracias a la solidaridad de la comunidad. El Club Cristal, vecinos, amigos y la comunidad educativa del Secundario N°19 realizaron colectas para ayudar a la familia en el proceso judicial.

En contraste, sugirió que González -un empleado bancario- aparentemente no puede hacer frente a los costos de un juicio civil, pero sí continúa costeando defensas penales que requieren gastos considerables en representación legal.

"Si yo pude afrontar un gasto digno para el funeral de Brianna y cubrir gastos de representaciones legales que no son para nada mínimos, fue gracias a mis hermanos de vida del club Cristal y la solidaridad de la gente que nos ayudó", explicó el padre, evidenciando la disparidad entre ambas situaciones.

Los abogados de la familia Matulich ya advirtieron que será "dificultoso" poder efectivizar el resarcimiento económico dictado en la instancia civil. Sin embargo, el padre de la víctima destacó la importancia preventiva de estos juicios.

"El temor de tener que afrontar un resarcimiento puede servir como medida preventiva y disuasiva. Si las personas saben que al causar un daño tendrán que pagar un resarcimiento, se supone que tomarán medidas para evitar causar daño", argumentó Matulich.

La condena, un hito en Santa Cruz

La condena inicial por homicidio simple con dolo eventual había representado un hito en la justicia santacruceña, donde este tipo de figuras penales raramente se aplican en casos de siniestros viales. La decisión judicial reconoció que González actuó con conocimiento del riesgo extremo que implicaba su comportamiento.

Brianna Matulich era una adolescente llena de proyectos que perdió la vida en la última madrugada del 2023. Su muerte conmocionó a la comunidad santacruceña y puso en el centro del debate la necesidad de endurecer las penas para quienes manejan bajo los efectos del alcohol y a alta velocidad.

"No me daré por vencido aunque me sienta cansado", concluyó Jorge Matulich en su descargo, anticipando que la batalla judicial continuará en una nueva instancia. La Cámara de Casación deberá resolver ahora si acepta revisar la histórica sentencia que condenó a González a 12 años de prisión.