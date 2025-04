"¿Tanto problema?": la increíble reacción del acusado de atropellar y matar a una adolescente en Santa Cruz

"Choqué, me dio miedo y me fui. Jamás pensé que pasaría algo así, no soy así. Nunca vi personas. Solo humo y tierra", aseguró González.

Santa Cruz: qué dijeron los taxistas

Entre los testigos que declararon en el juicio, una taxista de Río Gallegos contó que presenció una escena escalofriante cuando la Policía llegó al domicilio del acusado, tras su fuga. Aseguró que el hombre salió de su casa y, con total indiferencia, les preguntó a los agentes que fueron por él: “¿Tanto problema por haber atropellado a un perro?”.

Juicio oral por la muerte de Brianna, la chica de 17 años atropellada en Río Gallegos Esteban González, empleado bancario, declaró entre lágrimas en la primera audiencia del juicio oral en Santa Cruz.

Otro taxista que prestó testimonio afirmó que se cruzó con la camioneta de González en plena fuga. “Casi me choca de frente, venía en llanta”, recordó, y dijo que el hecho lo impresionó de tal manera que decidió alertar por radio a sus colegas: “Les avisé que este tipo podía provocar otra tragedia”.

Una tercera taxista, e inspectora de Tránsito de Río Gallegos, relató que lo que desencadenó la tragedia fue una picada que González estaba corriendo con otro vehículo, a alta velocidad por la Autovía.

González relató que esa noche había cenado con su pareja y consumido bebidas alcohólicas. Según dijo, perdió el control del vehículo en una maniobra: "Entre querer salvar a mi mujer, el auto y la tierra, no vi a nadie".

También sostuvo que en el momento creyó que había chocado contra otro auto. "Lamento muchísimo este hecho. Tuve miedo y me fui. Nunca pensé en matar a nadie", repitió ante la sala.

En ese sentido, insistió en que no solo le había resultado inadvertido lo ocurrido a Brianna sino que tampoco habría notado las lesiones graves sufridas por Priscila.

La indignación del padre de Brianna

La declaración del acusado generó un profundo rechazo en la familia de la víctima, especialmente en su padre, Jorge Matulich, quien se expresó de forma contundente a través de las redes sociales.

El padre de Brianna compartió en un posteo una nota periodística en la que figuraban las declaraciones de González, y escribió: "Eso dijo esta lacra, lean el artículo que es muy detallado".

En referencia puntual a una frase del acusado, acerca de que "no podía devolverles a su hija, pero podía pedir que tengan paz", Matulich le respondió: "La paz la voy a tener el día que vos te mueras, lacra de mierda".

El juicio continuará esta semana con la incorporación de pruebas periciales y nuevos testimonios.