Frenó la golpiza del asesor de una concejal de Río Gallegos a su ex: "Ya no tenía fuerzas para defenderse"

En las últimas horas se conocieron detalles estremecedores de la brutal golpiza que Luciano Giménez, ex asesor de la concejal de Río Gallegos Daniela D’Amico, le dio a su ex pareja, Yanet Costilla, luego de irrumpir en su vivienda a cumplir con una amenaza que le había hecho minutos antes por teléfono: "Si me hacés eso, voy y te mato".