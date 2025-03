Intento de femicidio en Santa Cruz: qué dijo la mujer que fue desmayada a golpes por el asesor de una concejal

“Fue a querer arrebatarme la vida”, aseguró Yanet Castillo , la mujer que fue golpeada hasta desmayarse por Luciano Iván Cárcamo Giménez, ex asesor de una concejal de Río Gallegos. La agresión quedó filmada y Cárcamo Giménez fue detenido. Además, Daniela D’Amico, la concejal por la UCR en la capital de Santa Cruz , lo desvinculó de su cargo.

Esas escenas fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda donde ocurrió la agresión. Gracias a la intervención de un vecino, el brutal ataque de Cárcamo Giménez no terminó en femicidio.

El ex asesor de la concejal ya había sido denunciado anteriormente por agresiones y acoso. La filmación de las cámaras lo muestra pegándole a Yanet, pateando su rostro y golpeando su cabeza contra una pared.

Santa Cruz: el agresor trató de eliminar pruebas

Un vecino que escuchó los gritos desesperados de la mujer fue hasta la casa y logró que el hombre dejara de pegarle ya que, al advertir la presencia de otra persona, escapó, mientras el testigo llamaba a la Policía.

Luciano Giménez, detenido en Río Gallegos, Santa Cruz.jpg Luciano Cárcamo Giménez, detenido en Río Gallegos, Santa Cruz.

Poco después fue capturado, pero antes logró tirar su teléfono celular en un inodoro con la intención de evitar que se periciara su contenido. Sin embargo, los investigadores tienen el registro de las cámaras de seguridad como prueba clave en su contra.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía N°1 de Río Gallegos, a cargo de Federico Heinz y Analía Molina, quienes solicitaron a la jueza Marcela Quintana una ampliación de la indagatoria para analizar un cambio en la carátula de agresión a intento de femicidio.

Cárcamo Giménez ya había sido demorado por la Policía de Santa Cruz en febrero pasado, después de que difundió en un grupo de Telegram fotos íntimas de su exnovia sin el consentimiento de ella.

Ese no es el único antecedente en su contra. En 2019 fue denunciado por agresiones y acoso por otra expareja.

Yanet Castillo fue trasladada a la guardia del Hospital de Río Gallegos y, luego de ser asistida, radicó la denuncia en la Comisaría 6° y la Comisaría de la Mujer de la capital santacruceña.

"No sabía que él era tan violento"

“Estoy como puedo, pero estoy viva y le doy gracias a Dios por eso. Y a mi vecino que pudo hacer algo, porque si no, no estaría viva”, aseguró.

“Entró a mi casa, rompió un vidrio y fue directo a golpearme. Gracias a Dios pude salir de mi casa, sino me mataba adentro. Gracias a mi vecino, que habló, paró de pegarme, si no, me mataba“, contó la joven agredida.

Castillo aseguró que está lejos de ser la primera vez que su exnovio se comporta de manera violenta pero que nunca antes había sido ella la víctima directa de su furia.

“El año pasado lo denuncié por daños en mi casa -afirmó-. Nunca me había golpeado, ni nada de este estilo. No sabía que él era tan violento. Habíamos tenido una pequeña relación el año pasado y terminó cuando se puso violento en mi casa. Fue a quererme arrebatar la vida”.