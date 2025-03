Río Gallegos: filmaron al asesor de una concejal mientras desmayaba a golpes a su pareja

La víctima fue trasladada al Hospital Regional Río Gallegos para recibir atención médica y, una vez dada de alta, radicó la denuncia por violencia de género.

Detenido cuando volvía a su casa

Previamente, la Policía había sido alertada del hecho y, al arribar al lugar, los efectivos encontraron la mujer visiblemente afectada, con dolor de cabeza y mareos. Ante esta situación, se solicitó la asistencia de la ambulancia que la trasladó al hospital local para su atención médica.

Mientras tanto, se tomaron medidas de resguardo en la vivienda para garantizar la preservación de la escena y facilitar las investigaciones.

El Juzgado de Instrucción N° 1, a través de su secretaría de turno, dispuso la detención inmediata de Giménez.

Poco después de la presentación de la denuncia, Cárcamo Giménez fue detenido cuando llegaba a su domicilio en el barrio Evita, de la capital provincial. Quedó con carácter de incomunicado en la Comisaría Sexta y estaba previsto que este martes declarara ante la Fiscalía.

Como parte del procedimiento, se le realizó una requisa personal, toma de fichas dactiloscópicas y exámenes toxicológicos de sangre y orina.

Mensajes y movilización en Santa Cruz

“Gracias a todos por preocuparse, estoy viva de milagro. Luciano Giménez intentó matarme. Que se haga justicia y no le pase a ninguna más”, escribió la víctima de la brutal agresión, en sus redes sociales.

“Gracias a toda la gente que me escribió a mí, mis hermanas, mi marido, mi papá, mi mamá. Por ahí no todos saben, pero la mayoría que me conoce sabe que vivo en otra provincia”, agregó. Y explicó además que estaba recibiendo “muchísimos mensajes” de solidaridad por lo cual no llegaba “a contestar todo”.

A la vez, la hermana de la víctima convocó a una movilización pacífica que se realizaría este martes en la capital de Santa Cruz para exigir que el acusado de la agresión continuara detenido.

“Quiero, por este medio, pedir que este martes 25, todas las mujeres y personas que fueron víctimas de este malnacido lo esperen afuera de la Comisaría Sexta y se convoque una marcha pacífica para que no lo larguen".

"Hoy mi hermana está viva para contarlo. No sé qué está esperando la Justicia. ¿Qué la encuentren muerta? Viralicen, por favor, que llegue a todos lados", agregó.