El clima en Neuquén

icon
13° Temp
54% Hum
Neuquén
La Mañana búsqueda

San Patricio del Chañar: desesperada búsqueda de un hombre que se tiró al río y no volvió a salir

El operativo para hallar al hombre no dio resultados positivos el lunes. Este martes se reanuda la búsqueda.

La urgente búsqueda se desarrolla en el río Neuquén. Este martes intervienen los buzos tácticos.

La urgente búsqueda se desarrolla en el río Neuquén. Este martes intervienen los buzos tácticos.

Una urgente búsqueda rige desde el lunes en San Patricio del Chañar, a la vera del río Neuquén. Un hombre, identificado como Victor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta, se sumergió en un área peligrosa del río alrededor de las 5 de la tarde y no volvió a salir.

Ocurrió a la altura de picada, 4, en la zona sur de la localidad. El hombre habría consumido alcohol y se lanzó a refrescarse. Según informaron desde la comisaría 13, al tirarse al agua solo estaba vestido con un pantalón largo oscuro.

En desarrollo.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso