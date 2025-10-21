San Patricio del Chañar: desesperada búsqueda de un hombre que se tiró al río y no volvió a salir

El operativo para hallar al hombre no dio resultados positivos el lunes. Este martes se reanuda la búsqueda.

Una urgente búsqueda rige desde el lunes en San Patricio del Chañar, a la vera del río Neuquén. Un hombre, identificado como Victor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta, se sumergió en un área peligrosa del río alrededor de las 5 de la tarde y no volvió a salir.