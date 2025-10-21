San Patricio del Chañar: desesperada búsqueda de un hombre que se tiró al río y no volvió a salir

El operativo para hallar al hombre no dio resultados positivos el lunes. Este martes se reanuda la búsqueda.
Una urgente búsqueda rige desde el lunes en San Patricio del Chañar, a la vera del río Neuquén. Un hombre, identificado como Victor Hugo Plaza, de 44 años y oriundo de Salta, se sumergió en un área peligrosa del río alrededor de las 5 de la tarde y no volvió a salir.
Ocurrió a la altura de picada, 4, en la zona sur de la localidad. El hombre habría consumido alcohol y se lanzó a refrescarse. Según informaron desde la comisaría 13, al tirarse al agua solo estaba vestido con un pantalón largo oscuro.
En desarrollo.
Te puede interesar...
Leé más
Buscan a una joven en Neuquén: piden colaboración para dar con ella
Búsqueda de la estatal Azul Semeñenko: sin novedades, siguen los rastrillajes con drone y Prefectura
La Justicia lo buscaba y apareció: los mensajes de Santiago Maratea en medio de una polémica denuncia
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario