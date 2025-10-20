Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: nuevas señales en un lugar inhóspito renuevan las esperanzas

Trabajan en la costa sur de Chubut , en una área de muy difícil acceso. Y además este lunes llueve. Aún así, durante la tarde hubo nuevas pistas.

Este lunes la búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos continuó en medio de la lluvia y el barro.

En medio de la lluvia y el barro , las tareas de rastrillaje en busca de la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia que lleva días perdida tuvieron este lunes un hallazgo que renueva las expectativas: se encontraron nuevas fogatas recientes en la zona donde Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79) abandonaron su camioneta luego de quedar encallados en el barro, vehículo que fue encontrado el viernes pasado.

Los nuevos restos de fuego reciente fueron localizados en el Cañadón Visser , el mismo sitio donde apareció la Toyota empantanada, pero esta vez con dirección hacia la ruta 3, según confiaron personas que participan del operativo a ADSNUR .

Anteriormente, la búsqueda se había redireccionado hacia la ruta 1, en la reserva de Rocas Coloradas, por una pista muy similar, hallada unos kilómetros al norte del lugar donde se vio la camioneta.

Ahora, las 4x4 que luchan con las inclemencias del clima y de un área de dificil acceso se concentran en este nuevo sector, aunque ningún área se abandona.

Operativo ampliado y más recursos

Este lunes se reforzó el operativo de búsqueda con una dotación de más de 40 efectivos policiales, más tecnología y la incorporación de perros especializados en rastreo de personas de la Policía del Chubut, la Base Aeronaval "Almirante Zar" y la Policía Federal Argentina.

Además de los agentes, participa también personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal.

También se sumaron camionetas de vecinos que colaboran de forma voluntaria para intentar encontrar rastros de los desaparecidos en un terreno difícil y que ellos conocen mejor que nadie.

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, explicó que el operativo hoy ya abarca un perímetro de aproximadamente 40 kilómetros desde el punto donde se halló la camioneta hasta la ruta 3.

Se utilizan drones de última generación para sobrevolar las áreas de difícil acceso y realizar relevamientos aéreos detallados. Las tareas incluyen la inspección de puestos rurales abandonados, parajes y sectores naturales que podrían haber sido transitados por la pareja.

Lo que más preocupa a los responsables del operativo es la cantidad de días que esta pareja lleva sin acceso a agua y comida. Si bien el operativo se concentra sobre la zona costera, la presencia de fogatas recientes en dirección opuesta al mar podría indicar que tomaron otro rumbo.

Hasta el domingo se recorrieron varios refugios de pescadores en la zona, pero sin resultados. Tampoco se encontraron indicios en los rastrillajes que permitan determinar el paradero exacto de los jubilados.

Un área protegida de muy difícil acceso

Rocas Coloradas es un área natural protegida de la provincia de Chubut que contempla 95.000 hectáreas tanto de tierra como de mar. Se ubica a unos 20 km al norte de Caleta Córdova, a unos 50 minutos de Comodoro Rivadavia por la Ruta N° 1.

El lugar combina cerros, valles, playas y fósiles que incluyen un bosque petrificado con troncos de más de 50 millones de años, restos de palmeras del Paleoceno, el Monte de los Meteoritos y el Valle Lunar.

Rocas Coloradas, en la costa sur de Chubut La reserva Rocas Coloradas, en la costa sur de Chubut, no tiene señal de celular.

Se accede por caminos de ripio, por lo que se recomienda trasladarse con vehículo alto, preferentemente camioneta con doble tracción. Además, no hay señal de celular, por lo que se presume que la pareja, ante la imposibilidad de pedir ayuda, salió a pie a recorrer la zona.

El viaje de los jubilados de Comodoro Rivadavia

El sábado 11 de octubre, Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder salieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a la localidad de Camarones para disfrutar del fin de semana. Desde ese día, sus familiares perdieron todo contacto ya que los celulares estaban apagados.

Las familias de ambos, dado que se trataba de una relación reciente, decidieron radicar la denuncia por averiguación de paradero por separado. El viernes pasado, la camioneta en la que se trasladaban fue hallada en cercanías del Cañadón de Visser, encajada en el barro. Los ocupantes no estaban en el lugar y la llave del vehículo tampoco se encontraba.

En ese momento, entonces, se tuvo una primera señal. Habían quedado empantanados y decidieron cerrar el vehículo e ir en busca de ayuda o un modo de salir de la zona.