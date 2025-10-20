La Tota Vásquez: el transformista que subió al escenario con Lali en Neuquén

El transformista local había realizado una campaña en redes sociales para que su pedido llegara a oídos de la cantante que hizo explotar el estadio Ruca Che.

El sábado pasado Lali Espósito cerró su gira federal en Neuquén ante miles de fanáticos que llegaron hasta el Estadio Ruca Che. Esa noche fue inolvidable para muchos, pero especialmente para la Tota Vásquez, el transformista neuquino que logró su cometido: subir al escenario a brillar con su ídola.

El recital comenzó apenas unos minutos después de las 21, aunque para la Tota había comenzado varios días antes cuando inició una campaña por sus redes sociales para que su deseo llegara a oídos de Lali y ella lo invitara a subir al escenario.

"Seguimos manifestando. Tota baila con Lali", decía el humorista local en varios videos que subió a sus redes sociales previos a la llegada de la cantante a Neuquén. "Ayudame a que llegue a Lali o a la producción!! .. nos la jugamos juntos !?? Dalee que si!!..", convocaba sin parar los días previos.

La Tota Vázquez: la transformista que subió al escenario con Lali en Neuquén

Y su deseo se hizo realidad, el transformista fue invitado por la diosa del pop argentino a bailar con ella en el escenario. "Estoy a full, desde anoche que no para de sonarme el teléfono con fotos, videos. Todo una locura", contó con emoción en el programa de streaming Depende del Viento de LM Neuquén.

El transformista contó que su vestuario, unas alas con los colores de la diversidad, habían sido utilizadas en una oportunidad anterior durante una marcha por el orgullo. La neuquina lució un body negro a puro brillo con las imponentes alas.

Vásquez contó que todo comenzó con sus amigos cuando supieron del show de Lali en Neuquén y la provocaron para que consiga estar con ella en el escenario. Es que en otros eventos anteriores también invitó a subir a transformistas y La Tota no se la quería perder. "Desde ahí empecé a hacer una campaña para que todos manifiestan a Lali y empecé a hacer llamados para que la pinchen a Lali. Empecé a tocar puertas de gente conocida y no y fue un golpe de suerte también", relató.

La Tota Vázquez: la transformista que subió al escenario con Lali en Neuquén

Fue una de las primeras en llegar el sábado al estadio Ruca Che y desde allí también siguió el bombardeo de fotos y videos con su pedido de querer subir al escenario. Durante toda la tarde cientos de neuquinos subían su foto y mencionaban a la cantante hasta que se enteró.

"Después gente de la producción se acercó a mi y me dijo que iba a bailar con Lali en el tema soy que es el himno gay, el himno de la comunidad. Y se dio, todo mágico", contó la Tota, quien dijo también que lo hicieron pasar primero junto a una amiga y logró acomodarse al lado de la valla.

La producción se llevó sus alas para el camarín y le aclaró que luego le iban a avisar cuándo llegaba el tema y le iban a dar las alas para que se pudiera subir con su vestuario completo.

La Tota Vázquez: la transformista que subió al escenario con Lali en Neuquén

Antes, las plumas se vieron en las historias de Lali que estaban en su camarín y aún más nervios y emociones conquistaron al humorista. "Estaba que no entraba en mí, me hacía la boluda como que no pasaba nada. Pero cuando llegó el momento, cuando salió la producción con las alas, a Dios me encomiendo, apretá culo y entrá", describió la Tota sobre estos momentos de tensión y emoción.

Además, el transformista contó que Lali le preguntó cómo se llamaba en el escenario, de dónde era y le dijo que había quedado impresionada con sus alas. "Gracias por darlo todo en representación de la comunidad", contó la Tota que le dijo Lali.

El próximo 16 de diciembre, Lali cerrará su gira en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires. En los últimos cinco meses, la artista recorrió más de 15 ciudades del país, además de Montevideo, Sevilla, Barcelona y Madrid.