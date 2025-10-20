Javier Milei se reunió con sus candidatos neuquinos y habló del desarrollo energético de la provincia

"Vaca Muerta ya no es solo un enorme potencial: es una gran realidad que hoy impulsa la economía argentina", afirmó el Presidente en una reunión que mantuvo con Nadia Márquez y Gastón Riesco.

El presidente Javier Milei se reunió en Buenos Aires con Nadia Márquez (candidata al Senado) y Gastón Riesco (candidato a diputado) de La Libertad Avanza, para reafirmar su respaldo a la lista neuquina que busca ampliar su representación en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro, el presidente subrayó la importancia estratégica de Neuquén en el desarrollo energético de Argentina, destacando su papel central en la producción de gas y petróleo y su potencial para generar empleo genuino, divisas e inversión privada.

Milei enfatizó que la consolidación de una macroeconomía ordenada y sin déficit fiscal es la condición necesaria para liberar las fuerzas productivas y atraer inversiones de largo plazo. En ese contexto, destacó la relevancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para canalizar capitales hacia sectores estratégicos, especialmente en la Patagonia.

El déficit

El mandatario remarcó que Argentina revirtió en 2024 el déficit de la balanza comercial energética después de una década, y que, con estabilidad y reglas claras, el país puede alcanzar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares anuales hacia 2030 solo en el sector energético.

“Una Argentina próspera es posible. Con una macroeconomía ordenada y un Estado que deje trabajar al sector privado, el país puede volver a crecer. Vaca Muerta ya no es solo un enorme potencial: es una gran realidad que hoy impulsa la economía argentina. Tenemos que maximizar la renta y los recursos disponibles para consolidar a la Argentina como un exportador neto de energía”, afirmó Milei.

Nadia Márquez Milei 1

Las ideas de “la libertad”

"Estuvimos conversando un poco sobre todas las medidas que ya se vienen llevando adelante desde el Gobierno y que puntualmente benefician a provincias como la nuestra, como fue el tema a través de la ley bases con lo del RIGI, todos los beneficios que ha traído, todo lo que se viene para adelante respecto de inversiones en nuestra provincia y, obviamente, todo lo que se viene también respecto de la reforma de segundo grado, como la reforma laboral, impositiva, del Código Penal. Todas estas cosas que obviamente vamos a tener que impulsar, apoyar y avanzar desde la Cámara", contó Riesco al término del encuentro con le presidente.

"Nos dio apoyo de su parte respecto a todo el trabajo que venimos haciendo en la provincia", destacó el candidato a diputado nacional de LLA. La semana pasada, la visitar los estudios de LMPlay, Riesco explicó los principios ideológicos que lo llevaron a apoyar las ideas que pregona el presidente Javier Milei. La clave, según el candidato, es la libertad del individuo para poder decidir cómo llevar adelante sus vidas, sin la intromisión ni el control del Estado, prácticas que, a su juicio, caracterizaron modelos ya vividos como el peronismo y el kirchnerismo.

Aseguró que "el Estado debe ser cada vez más chico", cumpliendo únicamente las funciones esenciales de seguridad, salud y educación. Fuera de estas áreas, aclaró que el Estado no debe inmiscuirse en las decisiones personales, ni en la forma en que una persona maneja su empresa.

Riesco criticó la cantidad de regulaciones y controles que desincentivan la inversión, y por ende, el crecimiento económico y nacional. Mencionó ejemplos como el control de precios, las regulaciones sobre qué exportar o importar, y refirió a la "cantidad de delirios con las desregulaciones" que se visibilizaron con las desregulaciones propuestas por el ministro Sturzenegger.

Milei con candidato LLA

El exceso de controles marcó su propia experiencia en el sector inmobiliario con la ley de alquileres. Explicó que la intención de querer regular cada una de las actividades termina yendo "en detrimento al acceso de la vivienda, el acceso a determinados bienes y servicios", justo lo contrario al efecto que se quiere lograr con las leyes. Puso como ejemplo el control del precio de los alquileres: los propietarios retiraron las propiedades del mercado y las pocas que quedaron tenían un valor mucho más alto del que debían.

Lamentó que las personas jóvenes muy pocas veces hayan vivido un período con estabilidad, lo que impide planear la compra de una vivienda, de un auto o una inversión a largo plazo. Indicó que el sector inmobiliario no es ajeno a esto, especialmente en una provincia como Neuquén, donde los sueldos energéticos "distorsionan los valores de toda la economía".