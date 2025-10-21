Policías se tiraron al río Neuquén para salvar a un joven que se llevaba la corriente

El incidente ocurrió en el río Neuquén, poco antes de la confluencia. El joven de 16 años había intentado nadar hasta una isla, pero el esfuerzo lo agotó.

Un dramático incidente que motorizó un megaoperativo con distintas f uerzas de seguridad se produjo el lunes por la tarde en el margen cipoleña del río Neuquén , a pocos metros de la confluencia con el Limay, donde un joven de 16 años se arrojó al agua y estuvo a punto de ahogarse . La oportuna intervención de policías de la Brigada Rural local impidió que se produjera una tragedia.

Los policías tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 18:30, cuando hubo un alerta emitido por radio en el que comunicaban que había una persona en riesgo.

Inmediatamente, consignaron fuentes de la fuerza, concurrió una patrulla de la dependencia que tiene base en la Isla Jordán , con tres uniformados: el sargento Julián Belio , el cabo Maximiliano Briones y el sargento Denis Quiroga, quien conducía el móvil.

Rescate río Neuquén 2

Al llegar al lugar, donde también concurrió personal del área de Protección Civil Municipal, efectivos de la Comisaría 4ta , sargento Ayudante Alvear y el cabo Ismael Reynoso y ambulancias del SIARME, se encontraron con que del otro lado del cauce, donde hay una isla, había una persona agarrada de las ramas de un sauce llorón, luchando para que no se lo llevara la correntada. Es un lugar peligroso por la profundidad y la notable fuerza del torrente, sobre todo para quienes no tienen resistencia en el nado.

Pero de inmediata los policías Briones y Reynoso se quitaron su equipamiento y se tiraron al agua para nadar hasta llegar donde estaba el muchacho en emergencia y lograron aferrarlo para que no sea arrastrado. Fue un procedimiento arriesgado, ya que los uniformados debieron aplicar técnicas que los dejaba a ellos sumergidos para permitir que la víctima sacara su rostro al exterior y pudiera respirar. Contaron que estaba muy agotado y que a punto estuvo de soltarse.

Mientras todo esto sucedía, el equipo de Protección Civil, con su titular Ayelén Quijada al frente, habían arrojado cuerdas para que se agarraran los tres.

Rescate río Neuquén 7

Hasta que finalmente arribó personal de Prefectura Naval a bordo de un semirrígido y una moto de agua, quienes junto con Bomberos Voluntarios lograron cruzar a tierra firme al joven, de 16 años de edad y domiciliado en el barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti.

Por prevención el adolescente fue derivado en ambulancia en código rojo al hospital, junto al personal que se habían arrojado a salvarlo. Tras ser examinados por los profesionales médicos, fundamentalmente por el frío que padecieron, se determinó que todos se encontraban bien de salud.

Rescate río Neuquén 5

Según se presume, el joven -pese que las aguas aún no adquieren la temperatura veraniega- se estaba bañando e intentó nadar hasta la isla que se encuentra poco antes de la unión de los ríos que forma el Negro. Había un grupo de personas también en el sector y señalaron a los rescatistas donde se encontraba el joven. Al parecer fueron ellos los que avisaron que su vida corría peligro.