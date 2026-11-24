Seguridad rechazó un pedido de acceso a la información presentado por un medio para conocer cuánto cuesta y hasta cuándo se extenderá la custodia oficial.

Pese a haber renunciado a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, Manuel Adorni continúa con custodia oficial . Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación rechazó informar cuánto cuesta el servicio y cuáles son sus condiciones, al considerar que no existe un interés público prevalente que justifique divulgar esos datos.

La protección del exfuncionario también alcanza indirectamente a su entorno familiar y, de acuerdo con la información difundida, se mantendría hasta fin de año . El operativo es solventado por el Ministerio de Seguridad, mientras que la Jefatura de Gabinete le proporcionaría una camioneta oficial para sus traslados.

Adorni utilizaría una Toyota SW4 modelo 2022 , perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que había sido cedida en enero de 2025 al organismo que entonces conducía Guillermo Francos. Además, contaría con la asistencia de al menos tres efectivos de la Policía Federal . En cambio, ya no tendría el apoyo logístico que Gendarmería Nacional le brindaba en los accesos al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Una fuente con acceso al complejo residencial, citada por Clarín, describió que el exfuncionario suele concurrir los fines de semana sin custodia dentro del barrio, donde mantiene una rutina habitual y sale a comer al club house. La misma fuente señaló que se lo puede ver con barba y que realiza actividades cotidianas en el lugar.

La respuesta oficial al pedido de acceso a la información

La negativa del Gobierno llegó después de un pedido de acceso a la información presentado por el citado medio, que buscaba conocer los costos y el plazo de duración del servicio de protección asignado al exjefe de Gabinete. La respuesta fue emitida por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Seguridad y lleva fecha del 11 de noviembre de 2026.

En el documento, las autoridades argumentaron que la divulgación de los detalles podría afectar la seguridad y la intimidad de Adorni y del personal involucrado. Pero también sostuvieron que no se acreditaba un interés público suficiente para entregar la información solicitada.

“Luego del análisis efectuado previamente, no se verifica que la entrega de dicha información resulte necesaria para la satisfacción de un interés público prevalente, ni que su cesión contribuya al bien común de modo proporcional al riesgo que su divulgación implica en relación con la actividad de custodia que se realiza, como así también para la intimidad y seguridad personal del custodiado y del personal involucrado en la actividad”, señala el texto oficial.

La cartera también invocó el carácter reservado de la información sobre los servicios de custodia. Según el argumento expuesto, esa clasificación alcanza tanto a las protecciones que el Ministerio de Seguridad considere necesarias como a aquellas que puedan solicitarse en el marco de una causa judicial por orden de un juez competente.

Los gastos estimados y los argumentos sobre la protección

Aunque el Gobierno no informó el costo total del operativo, fuentes policiales consultadas estimaron que cada agente asignado percibe alrededor de $1.800.000, a lo que podrían sumarse viáticos o bonificaciones. A esos gastos habría que agregar el uso de la camioneta oficial.

Como referencia salarial, un sargento de la Policía Federal cobra cerca de $1.521.354, mientras que el sueldo de un cabo primero ronda los $1.383.049. Aunque esas cifras no permiten establecer por sí solas el costo efectivo de la custodia, el monto continúa sin conocerse.

En cuanto al origen de la protección, el artículo atribuye la decisión a una determinación política de Javier y Karina Milei. Desde el Ministerio de Seguridad habían señalado que existe una evaluación de riesgo para proteger a los funcionarios que dejan sus cargos y que esos beneficios se otorgan en función de los resultados de esos estudios.

La situación judicial de Adorni

En paralelo, el exvocero presidencial fue beneficiado por una decisión en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita consideró satisfactoria la explicación presentada por su defensa el 20 de septiembre sobre el origen de sus ahorros.

La presentación atribuyó la procedencia principal de esos fondos a la liquidación de Bitcoin vinculada con ocho direcciones que registraron actividad entre 2014 y 2018. Según la explicación defensiva, los fondos habían sido reunidos antes de que Adorni ingresara a la función pública. La resolución se conoció en la previa de la llegada del papa León XIV a la Argentina.