Fiscalía pone bajo la lupa la explicación de Manuel Adorni sobre su patrimonio y pidieron nuevas medidas

El exjefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. Qué medidas tomarán tras justificar que su patrimonio provenía de las criptomonedas.

La decisión se enmarca en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe funcionario.

El lunes de la semana pasada el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó la justificación de su patrimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y negó haber pagado USD 245 mil por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron USD 175 mil y afirmó que el dinero en efectivo provino de ahorros por USD 600 mil que justificó en la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin entre 2017 y 2018.

A una semana de la presentación, desde Fiscalía se dispuso una serie de medidas de prueba para verificar las explicaciones presentadas por Adorni respecto al origen de una porción central de su patrimonio.

La decisión se enmarca en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe funcionario, donde el representante del Ministerio Público Fiscal busca determinar la veracidad y trazabilidad de los fondos declarados tras poner en duda los argumentos ofrecidos por la defensa.

La defensa argumentó que la liquidación de esas tenencias en criptomonedas le reportó un total de 591.544,61 dólares, monto con el cual buscó explicar los 565.000 dólares en efectivo que figuraban en sus declaraciones bajo el concepto de "venta de activos".

Ahora deberán comprobar técnicamente esta explicación y, para eso, el fiscal Pollicita dispuso convocar al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que se presente en la Fiscalía junto con el perito de parte, el sobre cerrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil.

El especialista de la defensa deberá ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilizar la función "Sign" o "Verify Message" para firmar, desde cada una de las ocho direcciones, un mensaje que será entregado por la fiscalía en ese mismo acto.

Se analizará si las fechas, los montos transferidos y las direcciones digitales coinciden estrictamente con las referencias asentadas en el descargo del imputado. Luego intervendrá personal de la Policía Federal Argentina para realizar una verificación criptográfica.

Para ello, "se cargarán las direcciones correspondientes, el mensaje proporcionado y la firma obtenida por la defensa a partir del procedimiento anterior, dejándose debida constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho direcciones de bitcoin", indicó el fiscal.

Revisión de datos fiscales e ingresos de Manuel Adorni y su esposa

Otra de las principales medidas solicitadas al juez Ariel Lijo es que se investigue cómo creció el patrimonio del exjefe de Gabinete y su esposa "desde el inicio de su vida económica activa" cuando alcanzaron la mayoría de edad. Para ello, se pidió a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti.

Como la defensa había alegado a ahorros familiares anteriores al 2014, el fiscal consideró necesario reconstruir la situación patrimonial y los ingresos de ambos desde el inicio de su vida económica activa y hasta fines de 2011.

La Justicia analiza el circuito del dinero detrás del vuelo y busca reconstruir cada etapa del traslado desde San Fernando para determinar posibles irregularidades.

También se pidió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido durante ese plazo.

Otro de los pedidos al juez Lijo es el levantamiento del secreto fiscal. Si esta medida logra ser autorizada, ARCA deberá remitir declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, actividades declaradas, categorías tributarias, información de terceros y posibles adhesiones a blanqueos o moratorias.

El organismo también deberá informar las operaciones de compra de moneda extranjera registradas a nombre de ambos entre enero de 2011 y diciembre de 2015, con fechas, montos, entidades intervinientes y destino declarado de los fondos.

A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados "con indicación de la denominación y el objeto de las entidades, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso".