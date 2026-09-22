Tras la polémica justificación millonaria en Bitcoin ante el juez Lijo, el actual vocero presidencial rompió el silencio con un mensaje contundente.

La tajante frase con la que el Gobierno le soltó la mano a Manuel Adorni

El Gobierno de Javier Milei rompió este martes su silencio sobre el caso Manuel Adorni con una respuesta que fue, en sí misma, un mensaje: el vocero presidencial Adrián Ravier se limitó a cuatro oraciones, no respaldó al exfuncionario y dejó el asunto en manos de la Justicia.

"En relación a Manuel Adorni, es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia. Al respecto, no vamos a agregar más información. Esperaremos que la Justicia hable", declaró Ravier ante la prensa.

La respuesta llegó un día después de que Adorni presentara ante el juez Ariel Lijo un escrito de 78 páginas para justificar la evolución de su patrimonio entre el 10 de diciembre de 2023 —cuando asumió como jefe de Gabinete— y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo.

En su descargo, el ex jefe de Gabinete buscó explicar la aparición de más de medio millón de dólares en efectivo alegando que realizó inversiones tempranas en Bitcoin entre 2014 y 2018, una justificación que generó escepticismo en medios especializados en análisis judicial.

Ravier también aprovechó la conferencia para desligar el caso Adorni de los proyectos de Inocencia Fiscal I y II, que promueven que las personas blanqueen ahorros no declarados depositándolos en el sistema bancario. "Seguimos pensando que es una ley fundamental, no vamos a mezclarlo con el tema Adorni, que es un tema que continuará en la Justicia y no vamos a expresarnos más al respecto", sentenció el vocero.

El silencio de Milei y la distancia del Gobierno con su ex jefe de Gabinete

Las palabras de Ravier fueron las únicas declaraciones oficiales conocidas hasta el momento sobre el caso. Lo más llamativo no fue lo que dijo el vocero, sino lo que no hizo el Presidente: Milei guardó silencio en redes sociales sobreq uien fue uno de los rostros más visibles de su Gobierno durante casi tres años. En un mandatario que usa X de manera casi diaria para opinar sobre prácticamente todo, esa ausencia tiene peso propio.

La causa investiga si Adorni se enriqueció de manera injustificada durante su paso por el Ejecutivo. El fiscal Gerardo Pollicita —el mismo que lleva la causa por enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia ante el juez Lijo— deberá ahora evaluar si las explicaciones del también exvocero presidencial son suficientes o si avanza hacia una citación a declaración indagatoria.

Manuel Adorni dijo que tenía ahorros de USD 600 mil en bitcoin

El exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó la justificación de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita, Adorni negó haber pagado USD 245 mil por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron USD 175 mil y que su dinero en efectivo provino de ahorros por USD 600 mil que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018.

El exvocero presidencial es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En el documento de 78 carillas sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, según señaló Infobae.

El exfuncionario afirmó que ocho billeteras le generaron USD 591.544,61 y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”, argumentó su abogado Matías Ledesma.