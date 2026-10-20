Tormentas fuertes, lluvias de hasta 50 mm y vientos de más de 90 km/h: alerta naranja del SMN

Hay riesgo de lluvias intensas, granizo, ráfagas fuertes y nevadas en algunos sectores.

El SMN emitió alertas por tormentas, nieve, fuertes vientos y Zonda en varias provincias del país.

El fenómeno de El Niño sigue generando gran impacto en varias regiones del país. El tiempo presentará condiciones adversas en distintas regiones de la Argentina este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas en las últimas horas por tormentas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda, con fenómenos que podrían complicar la circulación por rutas, las actividades al aire libre y la vida cotidiana.

Algunas zonas podrían registrar precipitaciones intensas en períodos breves, otras estarán expuestas a ráfagas fuertes, acumulación de nieve en la cordillera y las condiciones particulares del viento Zonda.

Alerta naranja por fuertes tormentas: hasta 50 mm de lluvia

Las tormentas serán uno de los principales fenómenos meteorológicos de la jornada. La alerta amarilla alcanza a sectores de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según las previsiones difundidas, las tormentas podrían presentarse con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en forma localizada.

Estas condiciones pueden provocar anegamientos temporarios, dificultades para circular y una reducción de la visibilidad, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.

En el sur de Mendoza y Río Negro, además rige una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas potencialmente severas. En esa región se esperan acumulados de entre 35 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en determinados sectores.

Viento Zonda: dónde se esperan las ráfagas más fuertes

El viento Zonda también estará presente en el panorama meteorológico de este martes. El SMN emitió una alerta amarilla para sectores de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y San Juan, donde se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Se trata de un viento característico de la región cordillerana que se distingue por ser cálido y seco. Cuando desciende hacia zonas más bajas, puede provocar un aumento repentino de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y la presencia de polvo en suspensión.

Durante estos episodios, se recomienda cerrar puertas y ventanas, asegurar toldos, macetas y otros elementos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar exponerse innecesariamente y mantenerse hidratado.

Alerta por vientos que superarían los 90 km/h

Además del Zonda, hay una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan. En estas provincias, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

La intensidad del viento puede ocasionar complicaciones en rutas y caminos, dificultar el desplazamiento de vehículos y provocar la caída de ramas u otros elementos. Las zonas abiertas y los sectores expuestos suelen ser particularmente vulnerables cuando se registran ráfagas intensas.

Frente a este escenario, se aconseja evitar permanecer cerca de árboles, carteles, postes o estructuras que puedan ceder. También es importante conducir con precaución, sujetar los objetos que se encuentren en patios y balcones y consultar los avisos meteorológicos antes de viajar.

Nevadas en la cordillera: hasta 50 cm acumulados

El frío y las precipitaciones también tendrán su impacto en la zona cordillerana. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza y San Juan, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros durante el período previsto, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.

Las mayores acumulaciones se esperan en sectores de la cordillera mendocina. En las áreas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o granizo, de acuerdo con las condiciones locales.

La nieve puede reducir considerablemente la visibilidad y dificultar la circulación por rutas de montaña. La presencia de hielo sobre la calzada representa otro riesgo para los conductores, especialmente en curvas, pendientes y sectores sombríos.

Por eso, antes de viajar hacia la cordillera, es fundamental consultar el estado de las rutas y las indicaciones de los organismos viales. Si las condiciones son adversas, lo más prudente es evitar los desplazamientos que no sean necesarios.

También se recomienda circular con vehículos preparados para transitar sobre nieve o hielo, llevar abrigo y contar con elementos de emergencia ante eventuales demoras.