Se esperan lluvias de 90 mm y vientos de 100 km/h: alerta naranja del SMN

Se advierte por la presencia de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El SMN anunció una alerta por lluvias y vientos vientos fuertes en varias zonas del país.

La semana comenzó con la marcada inestabilidad que ha sido una constante en las últimas horas, pero advierten sobre la presencia de varios fenómenos en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 13 de octubre.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por tormentas con granizo y vientos

El organismo señaló que rige una alerta naranja por tormentas, donde se esperan fenómenos fuertes, acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en períodos cortos.

También podrían registrarse caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 35 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada. La alerta afectará a la provincia de Mendoza.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanzará al sur de Mendoza, San Luis, el este de San Juan y el norte de Misiones. En estas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y, principalmente, abundante precipitación en cortos períodos.

Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 35 milímetros, aunque podrían superarse de manera local.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También aconseja no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

Alerta por lluvias: se esperan hasta 90 mm

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias en el sur de San Luis, La Pampa y Neuquén. El área será afectada por precipitaciones persistentes e intensas, con valores acumulados de entre 40 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas precipitaciones, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Además, aconseja mantenerse alejado de las zonas inundables.

Pero en la provincia de Mendoza la alerta es de nivel naranja, allí el área será afectada por lluvias persistentes, de intensidad moderada a fuerte. En la totalidad del periodo bajo alerta se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados de forma local.

Vientos que superarán los 100 km/h

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta, el oeste de Jujuy y el noroeste de Tucumán. Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

En estos casos, se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas y sillas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.