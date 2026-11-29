Es el segundo descarrilamiento en 10 días. Investigan si el calor dilató los rieles o si influyó el deterioro de las vías.

Un tren de cargas descarriló en Bahía Blanca y volvió a poner en evidencia el mal estado de las vías ferroviarias.

Un nuevo tren de cargas descarriló en Bahía Blanca y encendió las alarmas por la reiteración de accidentes ferroviarios en el sudoeste bonaerense. Se trata del segundo episodio registrado en los últimos 10 días sobre la vía Pringles.

El incidente ocurrió este sábado por la tarde y obligó a poner nuevamente el foco en las condiciones de la infraestructura ferroviaria. Las primeras hipótesis apuntan a distintos factores que podrían haber provocado el desplazamiento de la formación.

Según informó el diario La Provincia, el accidente se produjo entre Cabildo y Cochrane , donde la locomotora de Ferrosur Roca y varios vagones se salieron de las vías. La máquina principal terminó volcada y se analiza si las altas temperaturas provocaron una dilatación de los rieles.

Las primeras imágenes del descarrilamiento se difundieron en las redes sociales a través del sitio El Desvío. En ellas se puede ver a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de las vías, junto a varios vagones de la formación. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Hipótesis sobre las causas y alerta por el estado de la infraestructura

Las autoridades ferroviarias mantienen abierta la investigación para determinar el origen exacto del episodio, sin que hasta el momento exista un parte oficial definitivo. Entre las principales líneas de análisis figura una posible dilatación o deformación de los rieles provocada por las altas temperaturas registradas en la región, factor que se evalúa en conjunto con el desgaste estructural y la falta de mantenimiento del tendido.

La reiteración de dos descarrilamientos consecutivos en el mismo ramal volvió a encender las alarmas sobre el estado de las vías en el sudoeste bonaerense y reavivó el debate técnico en torno al deterioro de la infraestructura por donde circula buena parte de la producción regional hacia los puertos.

Antecedente cercano

Este hecho puso foco en las condiciones de las vías en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Días antes, el pasado 18 de noviembre, otra formación de la misma empresa (en el ramal Olavarría–Bahía Blanca) descarriló entre las estaciones de Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles. En esa oportunidad, el accidente dejó varios vagones semivolcados y tampoco reportó heridos.

En esa oportunidad, informó el sitio especializado Crónica Ferroviaria, personal de la empresa concesionaria trabajó durante horas en el lugar para encarrilar la formación, levantar las unidades afectadas y reparar el sector de las vías dañado.

Si bien no se dio información oficial acerca de lo que provocó el siniestro, trabajadores de la misma empresa señalaron que la infraestructura de ese tramo presenta malas condiciones operativas por la falta de mantenimiento.

Debido a las condiciones de la red, explicaron, las formaciones deben circular a velocidades reducidas, de entre 30 y 40 kilómetros por hora. A pesar de estas denuncias. El Gobierno volvió a extender en septiembre, por otros 12 meses, la concesión de Ferrosur Roca S.A. para la explotación de los trenes de carga de la línea Roca, mientras continúa el proceso de transición hacia un nuevo esquema de administración y operación del servicio ferroviario.