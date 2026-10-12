Alerta naranja en Neuquén: Defensa Civil advirtió cuándo llegarían las tormentas más intensas

Carlos Cruz advirtió por lluvias intensas, granizo y fuertes vientos. Además, detalló para cuándo se espera el período más complicado.

La inestabilidad meteorológica mantiene en alerta a gran parte de Neuquén y las próximas horas serán clave para seguir la evolución de las tormentas. Carlos Cruz , director de Defensa Civil de la provincia, advirtió que los fenómenos podrían intensificarse durante la tarde y la noche de este lunes feriado, con lluvias abundantes, caída de granizo y ráfagas de viento en distintas regiones.

En diálogo con LU5, el funcionario brindó una actualización del panorama pasadas las 16.30 y señaló que desde las 18 se esperan los períodos de mayor intensidad , especialmente en sectores del interior provincial y la zona de Vaca Muerta.

Además, anticipó que las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante los próximos días, incluso con precipitaciones hasta el próximo fin de semana.

Dónde podrían registrarse las tormentas más fuertes

Cruz indicó que las alertas se desplazan hacia el centro de la provincia y mencionó a Aluminé, Moquehue, Chos Malal y Las Lajas entre las zonas afectadas por las precipitaciones y la posible caída de granizo.

En cercanías de Las Lajas ya se había registrado granizo de pequeño tamaño, mientras que en Aluminé el fenómeno se extendió durante aproximadamente media hora. Según explicó el director de Defensa Civil, aunque estos episodios pueden ser aislados, las lluvias podrían persistir.

Maria Isabel Sanchez

El funcionario también advirtió por el avance de las tormentas sobre el área de Vaca Muerta, Añelo, Bajada del Agrio, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, donde las condiciones podrían continuar durante este lunes y el martes.

Qué se espera para Neuquén capital y la región Confluencia

La zona de Confluencia tampoco queda al margen del pronóstico. De acuerdo con Cruz, podrían registrarse períodos de inestabilidad entre las 17 y las 18, con continuidad durante la noche.

En el área del Limay, hacia Piedra del Águila, también existe la posibilidad de lluvias, granizo y viento. El funcionario señaló que la rotación del viento podría contribuir a mejorar las condiciones, aunque remarcó que el escenario es cambiante.

“Hay cambios muy bruscos en el clima”, advirtió Cruz al describir la evolución de los fenómenos meteorológicos.

Para las zonas bajo alerta naranja, el pronóstico contempla precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual, además de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Refuerzan los controles en las rutas de Neuquén

Ante el avance de las tormentas, Defensa Civil y los equipos de emergencia mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y del estado de las rutas. Cruz indicó que desde las 17 se intensificarían los operativos sobre las rutas nacionales 237 y 22.

El funcionario pidió circular con máxima precaución en los sectores cordilleranos, donde la visibilidad puede reducirse considerablemente por las precipitaciones.

Por el momento, señaló que las rutas continúan habilitadas durante la noche, aunque los equipos seguirán atentos ante posibles cambios que puedan modificar las condiciones de circulación.

También advirtió sobre el elevado caudal de agua en algunos sectores y remarcó la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades ante la evolución del temporal.

Qué zonas están bajo alerta naranja y cuáles bajo alerta amarilla

El pronóstico establece distintos niveles de advertencia según la intensidad de los fenómenos previstos.

Alerta naranja: comprende los departamentos Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches y Chos Malal. Allí se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas.

Alerta amarilla: alcanza a Confluencia, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. En estos sectores también podrían producirse tormentas fuertes, lluvias intensas, ocasional caída de granizo y viento.

En las áreas bajo alerta amarilla se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada. En las zonas de mayor altura, además, no se descartan precipitaciones en forma de nieve.

Las recomendaciones ante las tormentas

Frente al pronóstico, las autoridades recomiendan evitar salir de los hogares si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas y edificios públicos. También aconsejan mantenerse alejados de puertas y ventanas durante las tormentas.

En las rutas, la recomendación es reducir la velocidad, extremar las precauciones ante la baja visibilidad y mantenerse informados sobre eventuales cambios en la circulación.

Mientras continúa el monitoreo, Defensa Civil advierte que el escenario puede cambiar rápidamente y que la inestabilidad no se limitaría a este lunes: las precipitaciones podrían continuar durante el resto de la semana y extenderse hasta el próximo fin de semana.