Alerta naranja por tormentas eléctricas y caída de granizo en Neuquén: gran parte de la provincia afectada

El pronóstico advierte por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Distintas zonas de Neuquén se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas y lluvias , con niveles naranja y amarillo según la intensidad de los fenómenos previstos. El área más comprometida podría registrar precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros , además de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes de viento. El momento más crítico para este lunes será a la tarde y la noche.

El nivel naranja comprende a los departamentos Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches y Chos Malal. En esas localidades y zonas aledañas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas . Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 20 y los 50 milímetros , aunque podrían ser superiores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar salir de los hogares, salvo que sea necesario. También se aconseja permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas y edificios públicos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias

Por otra parte, el nivel amarillo por tormentas alcanza a Confluencia, Picun Leufu, Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. En estos sectores se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

En estas áreas se estiman precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera localizada.

Maria Isabel Sanchez

Además, rige una alerta amarilla por lluvias persistentes de variada intensidad para las zonas comprendidas en el aviso. Se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en algunos sectores. En las áreas de mayor altura también existe la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve.

Recomiendaciones

Frente a las condiciones previstas, las autoridades aconsejan tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a las tormentas y las lluvias intensas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También se pide cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si ingresa agua a una vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a riesgos. Además, es importante mantenerse alejado de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, se debe buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Para las zonas bajo alerta naranja, también se aconseja preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y una linterna. Cargar los teléfonos celulares con anticipación y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía son otras de las medidas preventivas recomendadas.