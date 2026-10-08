Qué dijo Mauro Icardi tras la sentencia de su divorcio con Wanda Nara: "Hay motivos para...".

El futbolista se expresó tras el fin del proceso legal que lo enfrentó a la madre de sus hijas.

El futbolista Mauro Icardi anunció este jueves que la Justicia italiana dictó la sentencia de divorcio de Wanda Nara . A través de un comunicado fechado el 8 de octubre, titulado “Sentencia de divorcio oficial”, el futbolista dio su versión sobre la resolución y cerró con un mensaje de celebración: “Hay motivos para brindar”.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, expresó el futbolista al comienzo de la publicación. Luego, aseguró que el fallo también rechazó las pretensiones económicas que había presentado la modelo.

Según lo informado por Mauro Icardi , el tribunal italiano desestimó el pedido de manutención como cónyuge, que el jugador cifró en 250.000 euros mensuales. “La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, sostuvo. El futbolista afirmó, además, que fue rechazado el pedido de pensión por divorcio y expuso los argumentos que, de acuerdo con su comunicado, fundamentaron esa decisión.

Uno de los puntos centrales de la publicación estuvo relacionado con la carrera profesional de Wanda Nara durante el matrimonio. Según relató Icardi, el tribunal no consideró probado que la conductora hubiera sacrificado su actividad laboral por la vida familiar. “El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, escribió.

Para respaldar esa afirmación, incluyó un fragmento en italiano que presentó como parte de la sentencia. En ese pasaje se sostiene que no se habría probado el sacrificio profesional alegado y se vincula la notoriedad de Nara en Italia con su matrimonio con el futbolista. Icardi también aseguró que la resolución dispuso que Wanda le reintegre dos tercios de las costas del juicio.

El mensaje de Mauro Icardi

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó Mauro Icardi en un mensaje con el que le comunicó a sus seguidores el final del proceso legal que lo enfrentó a Wanda Nara. Y explicó por qué había elegido tramitar el divorcio en Italia: “Que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

Aunque anunció la disolución del matrimonio, el jugador aclaró que sigue abierto otro proceso judicial vinculado con su patrimonio. “La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso”, detalló.

Asimismo, sostuvo que el rechazo de la pensión compensatoria se basó en la evaluación de todos los requisitos necesarios para reconocerla y no únicamente en los bienes que, según su publicación, recibió Wanda. El comunicado terminó con una frase que marcó el tono de su anuncio: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Debajo, junto a un emoji de copas, agregó: “Hay motivos para brindar”.