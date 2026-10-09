Mauro Icardi furioso en las redes: tras el divorcio, ahora disparó contra Ana Rosenfeld y los programas de espectáculos.

Mauro Icardi desató una serie de mensajes en su cuenta de X tras dar a conocer la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Milán, en los que apuntó contra Wanda Nara , su abogada Ana Rosenfeld y distintos programas de espectáculos que cubrieron el fallo.

La resolución judicial, difundida este jueves, rechazó los reclamos económicos de la modelo y conductora y generó una ronda de interpretaciones cruzadas entre las partes sobre los alcances reales de la decisión.

El primer mensaje de Mauro Icardi estuvo dirigido a Ana Rosenfeld, quien había publicado una aclaración sobre los puntos resueltos por la jueza italiana. “Dejá, Anita, no aclares que oscurece. Hace dos años que cuentan mentiras en los medios... y, ¿justo hoy dicen la verdad? Qué coincidencia”, escribió el futbolista, en referencia al comunicado de la letrada, que remarcó que el Tribunal no hizo lugar a la culpabilidad pedida por el jugador ni resolvió sobre la custodia, residencia y alimentos de las menores, competencia que, según precisó, no corresponde a la Justicia italiana.

En ese mismo posteo, Icardi se refirió a la pensión económica que Nara había reclamado durante la separación y el divorcio. “Hoy salió en Italia la sentencia de divorcio que tanto esperé. Mientras tanto, vos y tu defendida repetían: ‘No se quiere separar. Si quisiera, haría el divorcio en Argentina y en 24 horas estaría separado’”, planteó. Y agregó: “Con la sentencia italiana en mano, espero que esta vez lo hayas entendido. Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa... ¡salió lo que pedimos! ¿O todavía necesitás que te lo expliquen?”.

Icardi también se refirió a la situación de sus hijas, cuya guarda y residencia quedaron fuera de la jurisdicción italiana según la sentencia. “Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman”, sostuvo, en un tramo en el que incluyó una referencia directa a Nicolás Payarola: “Ni con todas las denuncias que hicieron para alejarme consiguieron romper ese vínculo. ¿Te acordás? Vos y tu ‘amiguito’, el que hoy está entre rejas”.

El mensaje hacía los programas de chimentos

El futbolista cerró ese mensaje con una advertencia hacia los programas de televisión que cubrieron el conflicto. “Yo sigo en silencio en los medios. Los programas de chimentos o de ‘chimuertos’ te los dejo a vos y a tu asistida. Por lo visto, tanta pantalla y tanto micrófono no las estaría ayudando mucho”, escribió, y anticipó: “Estén atentas que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios”. El posteo incluyó además un pedido directo hacia Nara sobre un trámite vehicular: “No vayas más al automotor a pedir por mi camioneta, no está a mi nombre. Dejaste una deuda de 4.000 pesos pidiendo informes y pateando muebles”.

Minutos más tarde, Icardi redobló sus mensajes tras la difusión de un informe de DDM que sostenía que Nara seguiría cobrando por la imagen del futbolista. “FALSO. Mi imagen la maneja una sociedad que nada tiene que ver con mi ex”, respondió, y agregó una advertencia legal: “Ya que estamos de festejos les tiro alguna data cierta... Ojo que se vienen juicios por calumnias e injurias desde esta sociedad a varios ‘personajes’”. El jugador cerró ese mensaje con una ironía hacia los ciclos de espectáculos: “Ya pueden preparar los programas de mañana para retractarse de todas las barbaridades que dijeron durante dos años, ¿o eso no les sirve para rascar un puntito de rating? Les mando un beso”.

La ronda de mensajes continuó horas después, cuando el programa Los Profesionales de Siempre difundió declaraciones de Nara en las que se refería a su exmarido con el término “psiquiátrico”. Icardi respondió con una mención a un estudio psicológico que, según afirmó, formó parte del proceso judicial. “Qué podemos esperar de alguien que me dice psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86. Casi sobrepasa el máximo, que es 100, mintiendo”, escribió.

El futbolista remató la catarata de publicaciones con la frase que dio pie al título de esta nota: “Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”.