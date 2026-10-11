Lionel Messi eligió a las "10 estrellas emergentes" y sorprendió al colocar a un jugador de Boca

El astro argentina hizo una colaboración con Adidas en la que hizo una lista con diez futbolistas que son el futuro del deporte.

Lionel Messi , luego de su despedida con la selección argentina , realizó una colaboración con Adidas, una de las marcas que lo acompañó durante gran parte de su carrera y eligió a las "diez estrellas emergentes" del fútbol, con una sorpresa en la lista, que fue la presencia de un jugador de Boca .

Se trata de Tomás Aranda , que fue el único argentino elegido por Lionel. El volante ofensivo del Xeneize hizo una aparición destacada en el semestre pasado, al mando de Claudio Úbeda. El juvenil pasó de no realizar la pretemporada con el plantel a ser titular y figura en gran parte de los partidos.

Con la llegada del Vasco Arruabarrena , Aranda tomó la diez de Boca, que había dejado vacante la salida de Edinson Cavani, y se convirtió en uno de los pilares fundamentales del equipo, hasta que sufrió una fractura que lo dejó afuera por el resto del 2026.

Antes de su lesión, Lionel Scaloni lo había incluido en la pre lista de 55 jugadores para el Mundial 2026 e incluso viajó con la selección argentina para los amistosos de preparación. En 2027, cuando se haya recuperado, y ya teniendo la bendición del diez, podría ser parte del recambio pensado para el equipo nacional.

"Los sueños están para cumplirse Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido. Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha. Es un honor formar parte de Messi +10!", fue el mensaje de respuesta de Aranda en redes sociales.

"ETERNAMENTE AGRADECIDO"



En sus redes sociales, TOMÁS ARANDA le dedicó un posteo a LIONEL MESSI después de que el capitán lo haya seleccionado como una de las 10 PRÓXIMAS ESTRELLAS MUNDIALES



"Los sueños están para cumplirse Más que agradecido con la vida por… pic.twitter.com/SGneTzG7Cm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

La lista completa de Messi

Tomás Aranda (Argentina/Boca)

Can Uzun (Turquía/Eintracht Frankfurt)

Gilberto Mora (México/Tijuana)

Max Dowman (Inglaterra/Arsenal)

Zavier Gozo (Estados Unidos/Crystal Palace)

Jesús Rodríguez (España/Como 1907)

Kees Smit (Países Bajos/AZ Alkmaar)

Chloe Sarwie (Inglaterra/Chelsea)

Giovanna Waksman (Brasil/OL Lyonnes)

(Brasil/OL Lyonnes) Lotta Wrede (Alemania/Hamburger SV)

Un periodista español reveló como es la relación entre Barcelona y Messi

El Barcelona es, sin ninguna duda, el club de la vida de Lionel Messi, pero su salida fue tan abrupta y en el medio de una historia difícil de explicar, que la relación entre el astro argentino y la institución quedó pendiendo de un hilo.

El periodista español Cristóbal Soria, que es cercano a la familia Messi e incluso estuvo en su despedida de la selección argentina, contó en diálogo con DSports como está esa relación: "No hay distancia con el Barcelona, Leo tiene distancia con el presidente Joan Laporta, la persona que lo traicionó, que lo apuñaló por la espalda y que lo empujó a salir del equipo al que le dio absolutamente todo".

"No hay distancia con el Barcelona, Leo tiene distancia con el presidente (Joan Laporta), la persona que lo traicionó, que lo apuñaló por la espalda y que lo empujó a salir del equipo al que le dió absolutamente todo.



Y sí, sigue siendo el presidente del club porque no hay… pic.twitter.com/dO91MOhjfm — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 11, 2026

La traición a la que se refiere Soria es cuando Laporta se volvió a presentar para la presidencia y utilizó a Messi para su campaña, asegurando que renovaría su contrato. Finalmente, basándose en las reglas financieras de la Liga de España, lo dejó irse libre, para posteriormente firmar con el PSG por dos años.