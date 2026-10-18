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La Mañana River Plate

Con Ponzio en la cornisa, River visita a su verdugo Belgrano en Córdoba

El Millonario, que atraviesa un momento complejo a nivel futbolístico, necesita ganar para arrimarse a los playoff.

Con Ponzio en la cornisa, River visita a su verdugo Belgrano en Córdoba

La previa de Belgrano-River

River visita a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 20.15, se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Pablo Dóvalo, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

Formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vazquez: Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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