Con Ponzio en la cornisa, River visita a su verdugo Belgrano en Córdoba

La previa de Belgrano-River

River visita a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en un duelo clave por la clasificación a los playoffs. El encuentro, que está programado para las 20.15, se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Pablo Dóvalo, secundado desde el VAR por Silvio Trucco.