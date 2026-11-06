Boca prepara un guiño a la mística de 2007: la indumentaria que usaría en la final de la Sudamericana

Una imagen de Paredes difundida por la Conmebol dejó al descubierto la combinación que podría utilizar el Xeneize ante Atlético Mineiro.

Boca empieza a palpitar la final de la Copa Sudamericana y, a medida que se acerca el partido decisivo, aparecen detalles que alimentan la ilusión de sus hinchas. Esta vez, el protagonista no fue un futbolista ni una declaración dirigencial, sino la indumentaria que utilizaría el equipo de Rodolfo Arruabarrena para enfrentar a Atlético Mineiro.

Una publicación de la Conmebol , con Leandro Paredes como modelo, dejó entrever que el Xeneize saldría a jugar la definición con su tradicional camiseta azul y oro, pero acompañada por pantalones amarillos. La combinación no pasó inadvertida entre los simpatizantes y rápidamente despertó una asociación con una de las páginas más gloriosas de la historia del club: la Copa Libertadores 2007 .

Por el momento, la imagen difundida por la organización del torneo es el principal indicio sobre la elección de la ropa para el encuentro del próximo 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El detalle que llamó la atención fue precisamente el pantalón amarillo. Una elección que remite directamente a aquella final frente a Gremio de Porto Alegre, cuando Boca conquistó su sexta Libertadores y consiguió una de las consagraciones más recordadas de su historia.

Hoy pero en 2007, Boca Campeón de Copa Libertadores. La sexta llegaba a sus vitrinas. La figura: Román Riquelme. https://t.co/HIYwSaQuig — Ricardo Torres (@FantasiaFutbol) June 21, 2016

El recuerdo de Riquelme y la Libertadores 2007

En aquella definición, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se impuso con un contundente resultado global de 5-0. Primero ganó 3-0 en la Bombonera y luego completó la obra con un 2-0 en Brasil.

El gran protagonista de aquella serie fue Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución, quien convirtió dos goles en Porto Alegre y fue la figura indiscutida de la conquista continental.

Pero aquella campaña también dejó una particularidad estética: Boca utilizó su tradicional camiseta azul y amarilla acompañada por pantalones amarillos, una combinación que quedó asociada para siempre con la última vez que el club levantó la Libertadores.

Años después, el propio Russo reveló cómo surgió aquella elección. Según contó el entrenador, fueron los propios futbolistas quienes decidieron utilizar los pantalones amarillos y él aceptó la propuesta.

La diferencia con aquella vestimenta estaría en las medias. En 2007, el equipo completó el uniforme con medias azules y una franja amarilla, mientras que la combinación que anticipó la Conmebol también incluiría medias amarillas.

Boca busca otro título internacional

Casi dos décadas después de aquella conquista, el Xeneize tendrá la posibilidad de volver a levantar un trofeo continental. Para eso deberá superar a Atlético Mineiro, en una final a partido único que se disputará en Colombia.

Boca consiguió el pasaje a la definición después de una noche inolvidable en el Maracaná, donde derrotó 3-1 a Vasco da Gama y revirtió la serie de semifinales. El gol de Paredes en el tramo final terminó de desatar el festejo de los hinchas.

Ahora, el equipo tendrá otro desafío de enorme importancia. Y mientras prepara la final, una vieja imagen vuelve a aparecer en el horizonte: la camiseta azul y oro, el pantalón amarillo y el recuerdo de 2007.

Una cábala que Boca buscará transformar en otra noche histórica.