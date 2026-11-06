Le fue franco: revelaron la categórica frase de Nico Paz a Mourinho en una charla clave por Real Madrid

El periodista Fabrizio Romano hizo referencia a un diálogo que mantuvieron por un posible regreso a la casablanca. Qué le dijo.

El Como de Italia causa sensación en el fútbol mundial, con una gran actuación en la Champions League donde viene de golear 4-0 al Manchester United y sobreponerse por 9-1 ante el Lens en los últimos dos partidos . Ese equipo, que particularmente no tiene italianos en su habitual once inicial, está liderado por Nico Paz , el joven de 22 años que es candidato a heredar la '10' que dejó Messi en la Selección argentina.

Se crió en la cantera del Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo que decidió prestarlo al club italiano para que tenga rodaje. Lo cierto es que al ver el alto nivel futbolístico, el merengue se tentó en repatriarlo, al punto tal que Paz tuvo un diálogo con el actual entrenador José Mourinho por una posible vuelta.

Lejos de dejarse llevar por el llamado tentador, Nico le fue franco sobre cuáles eran sus deseos para la cerrera futbolística. Según contó el periodista italiano Fabrizio Romano, el jugador fue contundente: "Míster, amo al Real Madrid y te respeto, pero prefiero quedarme en el Como al menos una temporada más para seguir creciendo".

Cabe recordar que el club madrileño tendría una opción de repesca valuada en 80 millones de euros, que dejará de tener vigencia en el mercado del verano europeo en 2027.

Mourinho volvió a ser técnico del Real Madrid esta temporada.

Lo cierto es que pareciera haber sido un acierto: actualmente lleva seis goles y repartió ocho asistencias en 13 partidos. Además, es figura en la Champions y la Serie A (en ambos está cuarto).

Nico Paz emocionó a todos y le dedicó su gol al futbolista fallecido Jesús de Miguel: el video

Nico Paz volvió a ser protagonista en la Champions League, pero esta vez su actuación quedó atravesada por un gesto que fue más allá de lo deportivo. El argentino convirtió uno de los goles en la histórica goleada 9-1 del Como ante Lens y, durante el festejo, mostró una remera con la imagen de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió después de un fuerte choque durante un partido.

El homenaje se produjo después del 3-0 parcial. Paz tomó la camiseta, la levantó frente a las tribunas y la exhibió durante algunos segundos antes de regresar al campo. La escena fue seguida por los hinchas y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó.



Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CMkSvM8Rol — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Aunque no llegaron a conocerse personalmente, la historia de Paz tiene un vínculo directo con Tenerife. El futbolista nació en la isla cuando su padre, Pablo Paz, jugaba en el club español, una relación que mantuvo con el paso de los años. Horas antes del partido, el mediocampista ya había expresado su pesar por la muerte de De Miguel en su cuenta de Instagram.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió el jugador argentino antes de disputar el encuentro de Champions.

Una actuación decisiva en la goleada del Como

En lo estrictamente futbolístico, Paz volvió a tener una actuación determinante para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas. El argentino marcó un gol y repartió dos asistencias en el contundente 9-1 como visitante frente al Lens, en una noche que también tuvo como figura a Anastasios Douvikas, autor de un hat-trick.

El resultado se convirtió en la mayor goleada conseguida por un equipo italiano en la historia de la Champions League. Además de Paz y Douvikas, también marcaron Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli, mientras que Ruben Aguilar convirtió el único tanto del conjunto francés.

Paz, una de las piezas principales del Como, volvió así a destacarse en el torneo europeo y coronó su producción con una dedicatoria que tuvo una fuerte repercusión.

Qué ocurrió con Jesús de Miguel

Jesús de Miguel murió después de sufrir un grave accidente durante el partido entre Tenerife y Andorra. El delantero fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el arquero Jesús Owono, que había salido a interceptar la jugada.

El impacto dejó al futbolista inconsciente sobre el césped y obligó a una rápida intervención del personal médico. Después de ser estabilizado dentro del campo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva.

El árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero de Andorra y decidió suspender el encuentro luego del incidente. Los hinchas presentes despidieron a De Miguel con un aplauso mientras era retirado del estadio.

La muerte del delantero generó una fuerte conmoción en el fútbol español y especialmente en Tenerife. En ese contexto, el homenaje de Nico Paz durante una noche histórica de Champions adquirió un significado especial y convirtió su festejo en una de las imágenes más emotivas de la jornada.