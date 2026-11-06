Una estrella de la Premier League fue demorada por seis patrulleros tras caminar con arco y flecha en público

El escándalo dio la vuelta al mundo debido a que se trata de una figura de un equipo inglés. Cómo fue la situación y qué dijo la Policía.

En Inglaterra se registró un hecho insólito que tuvo una fuerte repercusión a nivel mundial. Una figura de la Premier League, que llegó a la liga en este verano a cambio de 30 millones de libras, fue demorado por seis patrulleros policiales por utilizar arco y flechas en un paraje natural de Northumberland.

Según se conoció a través del medio Daily Mail, el escándalo se produjo cuando "un ciudadano preocupado informó haberlo visto a él y a un amigo caminando con el arma cerca de un embalse en el campo, a las afueras de Newcastle".

Según se conoció a través del medio mencionado anteriormente, "se produjo una redada espectacular en el vehículo" del futbolista. Según se supo, se trata del bosnio Amar Dedic, quien brilla en el Newcastle.

Entre la información, esta redada se dio antes que "registraran el coche y confiscaran un arco y flechas, y de que el joven de 24 años fuera interrogado sobre sus actividades".

Con las explicaciones pertinentes por la llamativa situación, la Policía constató que no se trataba de una situación de peligro para el resto de los ciudadanos sino que se debía a una actividad recreativa. Según se supo dispararon flechas en el campo, pero no se conoció el objetivo. Cabe recordar que la caza de animales con arco y flecha es ilegal en aquel país.

Qué explicó la Policía

“Poco después de las 13:55 horas del miércoles, recibimos el reporte de dos hombres que llevaban un arco y flechas mientras caminaban por un sendero junto al embalse en Military Road, en la zona de Harlow Hill. Los oficiales acudieron al lugar y posteriormente detuvieron un vehículo en el área de Darras Hall, donde incautaron el arco y las flechas. En esta instancia, se entiende que eran para uso recreativo y que no hubo amenaza para el público. Las investigaciones continúan”, dijo un vocero de la Policía de Northumbria.

Sin embargo, más allá de lo ocurrido, desde el club Newcastle no preparan sanciones y podría jugar este sábado contra el Fulham por la Premier League.

Quieren a Santiago Beltrán para que sea el "heredero" de una estrella del fútbol español: los clubes interesados

Santiago Beltrán es una de las mejores apariciones que ha tenido River en los últimos años, ocupando el arco del club, una tarea para nada fácil debido que lo tuvo que hacer bajo la sombra del histórico Franco Armani. Al demostrar un nivel impactante que lo catapultó a la Selección argentina, el jugador se ganó la titularidad al punto tal que, luego de volver de la lesión, el pulpo tuvo que buscar nuevos horizontes.

Lo cierto es que ese nivel parejo en el rendimiento hizo que algunos clubes empiecen a mirarlo como una futura promesa. Tanto es así que el diario AS, histórico en España, confirmó que un club grande del país lo quiere sumar para que sea el heredero de una mega estrella.

El histórico club italiano que quiere llevarse a Santiago Beltrán: la cifra que estarían dispuestos a pagar.

Cuál es el club que quiere a Beltrán para contratarlo

Según revelaron en el prestigioso medio español, el Atlético de Madrid quiere que Beltrán sea el "heredero" de Jan Oblak, una figura que ya lleva 12 años vistiendo la camiseta del colchonero.

"Buscar otro portero que acompañe a Oblak. Una búsqueda especial, distinta a las del resto de años: a presente pero también a futuro, a recambio. Jan tiene 33 años y finaliza contrato en 2028, en año y medio. El que venga está llamado a tomar su testigo. Y aquí aparece el nombre de Santiago Beltrán", escribió la periodista Patricia Cazón, confirmando el interés.

Por otra parte, confirmó: "River lleva meses tratando de renovarle pero de momento, hueso. Su nombre ha llegado a Europa y está en las agendas de clubes importantes como Juventus, Inter… y el Atlético. El club rojiblanco ha enviado ojeadores a verlo en directo en las últimas semanas". El jugador tiene un costo de 11 millones según Transfermarket, y vence su contrato en 2027. Además, tiene una cláusula de 25 millones.