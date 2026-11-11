Inesperado: el DT que fue múltiple campeón con Boca y cargó contra el xeneize

Fue parte de los años dorados del club, pero se quejó por el cruce con Vélez en la Copa Argentina y el partido con Racing.

Boca tiene una nueva prueba futbolística que lo mantiene con chance de conseguir un nuevo título oficial. Esta vez, y luego de haber sido campeón de Liga , tiene la oportunidad de avanzar a la final de la Copa Argentina si logra vencer a Banfield en Mendoza. El camino tuvo cierta polémica por el pedido de Vélez para que el elenco de La Ribera sea descalificado por supuestamente incluir una cantidad mayor de extranjeros a la permitida.

El fortín fue a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para poder hacer oficial su denuncia, e intentar que le den la clasificación a pesar de haber perdido tras una instancia que se definió desde el punto de penal. Tras la denuncia por parte del club de Liniers, el fallo fue a favor del xeneize , ya que ese jugador extranjero extra no tuvo incidencia directa en el partido debido a que no ingresó al campo de juego.

En la previa al duelo de semifinales entre Boca y Banfield, un histórico de Boca explotó declarando que el equipo debería haber sido descalificado por lo ocurrido en los cuartos de final.

Inesperadamente anti-Boca

"Me molestó que a Boca no lo hayan descalificado de la Copa Argentina contra Vélez por la situación de los extranjeros”. Quien esbozó esa frase fue Carlos Ischia, el ayudante de campo que tuvo Carlos Bianchi en los títulos de las Copa Libertadores 2000 y 2001, Copa Intercontinental 2000 frente a Real Madrid, y tres torneos locales. Durante el 2008 y 2009 supo tener su período como entrenador principal, que tuvo 83 partidos.

A su vez, en su crítica recordó un episodio de la histórica remontada ante Racing para ganar 3-2: “En el segundo gol de Enner Valencia, hay una falta en la jugada anterior contra un futbolista de Racing dentro del área que no la cobran”, sostuvo.

"ME MOLESTÓ QUE NO HAYAN DESCALIFICADO A BOCA EN COPA ARGENTINA"



En #LaOralDeportiva, conducida por @davellaneda77, el ex entrenador de Boca, Carlos Ischia, opinó que Boca debió ser eliminado de la Copa Argentina por la mala inclusión de los extranjeros en el encuentro… https://t.co/XK2dMcbRMj pic.twitter.com/t80g5eHtlV — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 11, 2026

Si bien es cierto que el entrenador tiene un vínculo con el Fortín de toda la vida, ya que jugó desde 1979 hasta 1984, sorprendió que cargara contra Boca, lugar en el que estuvo más tiempo como ayudante de Bianchi y también DT principal. Además, siempre tuvo buena relación con Juan Román Riquelme, máximo ídolo y actual presidente de la institución.

Polémica en Colombia por el arquero de Boca: Nestor Lorenzo se cruzó con el DT de Atlético Nacional

El entrenador argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, le contestó a su colega Lucas González Vélez, estratega de Atlético Nacional de Medellín, que había cuestionado la no convocatoria del arquero de Boca, Álvaro Montero, para los amistosos de noviembre y se quejó porque su equipo perdió futbolistas para enfrentar a Once Caldas.

En una entrevista con Noticias Caracol, el seleccionador aseguró que la ausencia del jugador de Boca responde a una planificación previa y no a un trato preferencial hacia el Xeneize, que el sábado enfrentará a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. “Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, explicó. Su ausencia fue en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, encuentro en el que atajó Leandro Brey.

Además, el exayudante de José Pekerman cuestionó que los entrenadores hagan públicos sus reclamos sin comunicarse previamente con él: “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”.

La polémica comenzó después del triunfo por 4-3 ante Pereira, el 7 de noviembre, cuando González, quien tuvo un paso por Central Córdoba en Argentina, criticó las convocatorias de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Ambos se perderán las semifinales de la Copa BetPlay, previstas para el 10 y 17 de noviembre, y el entrenador consideró injusto que los clubes colombianos deban ceder jugadores en instancias decisivas mientras otros equipos pueden conservarlos.

La queja inicial del director técnico de Atlético Nacional

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no lo hacen nuestro club es sancionado”, sostuvo Lucas González Vélez.

Ante esas declaraciones, Nestor Lorenzo defendió las citaciones y remarcó que Atlético Nacional debería valorar la presencia de sus futbolistas en el seleccionado. “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, respondió.

El argentino también apuntó contra las críticas que recibe por sus decisiones y recordó que no tiene responsabilidad sobre la organización de los torneos. “Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así”, disparó.

Por su parte, el técnico del conjunto antioqueño advirtió que perderá entre ocho y nueve integrantes del primer equipo por las convocatorias a las selecciones mayor, Sub-20 y Sub-17. Pese a reconocer la desventaja deportiva, aseguró que buscarán adaptarse para afrontar la definición de la competencia. Mientras tanto, Colombia continuará su preparación con dos amistosos ante Chile durante la fecha FIFA de noviembre, programados para el viernes 13 en Cali y el martes 17 en Santiago.