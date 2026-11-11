Boca recupera a una figura clave para las semis de Copa Argentina tras seis meses de inactividad

El Vasco Arruabarrena recibió una buena noticia que le da variantes al plantel. Qué jugador regresa para ser convocado.

En Boca no paran las buenas noticias. Logró romper agónicamente con un récord negativo que lo mantuvo durante cuatro años sin conseguir títulos oficiales, un período marcado por malos rendimientos futbolísticos que en más de una oportunidad generó resquemor en los hinchasque lo hicieron saber con silbatinas en el estadio.

En medio de esta situación que lo determinó como nuevo campeón de la Liga Profesional de Fútbol tras una definición apasionante, el xeneize sigue teniendo noticias que generan una sonrisa en los hinchas. Es que, más allá del alta médico de Tomás Aranda que volvió a jugar contra Defensa y Justicia, el Vasco Arruabarrena recupera una figura que no juega con el equipo desde hace seis meses.

El entrenador recibió una buena noticia: el delantero paraguayo Adam Bareiro recibió el alta médico tras la lesión registrada el 9 de mayo frete a Huracán en La Bombonera y volverá a viajar con el plantel. Según trascendió, viajará a Mendoza para ser convocado con el plantel que jugará las semifinales de Copa Argentina frente a Banfield.

Los dos referentes de Boca que entrenaron diferenciados de cara a la semifinal de la Copa Argentina

Tras la obtención de la tabla anual con el gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, Boca se prepara para enfrentar a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina. En los regresos a los entrenamientos, dos de los referentes entrenaron diferenciados.

Se trata de Leandro Paredes, capitán del Xeneize, y Lautaro Blanco, una de las figuras en las últimas temporadas. El volante tuvo que salir en la última fecha del Torneo Clausura por calambres y el lateral izquierdo es el que más minutos acumuló durante el ciclo del Vasco Arruabarrena.

A pesar de no trabajar a la par del grupo en esta primera práctica, según medios partidarios, ambos serán titulares en el duelo clave contra Banfield, que será el sábado a las 19 hs en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¡EL CAPITÁN DESCANSA! Leandro Paredes y Lautaro Blanco no se entrenan a la par del grupo en la práctica de Boca.



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Así prepara Boca las semifinales de la Copa Argentina

El Vasco Arruabarrena deberá evaluar diferentes situaciones individuales en esta semana de entrenamientos, teniendo en cuenta que tras las semifinales de la Copa Argentina, el Xeneize jugará el siguiente fin de semana la final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Rodrigo Battaglia aguardará el transcurso de los días para determinar su alta definitiva si la zona operada en el tendón de Aquiles no presenta dolencias, lo que posibilitaría su inclusión entre los convocados.

Tomás Aranda volvió a jugar ante Defensa y Justicia, partido en el que sumó algunos minutos desde el banco de suplentes. El entrenador debe evaluar si se encuentra físicamente para ir desde el arranque contra Banfield.

Boca vuelve a los entrenamientos por la tarde en Ezeiza. Tras los festejos, arranca otra semana importante. El sábado enfrenta a Banfield buscando el pasaje a la final de la Copa Argentina (espera Platense). La intención del CT es poner lo mejor, sin arriesgar a nadie pensando en… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) November 10, 2026

Entre el juvenil que lleva la diez en la espalda, Alan Velasco y Leonel Flores saldrá un titular, según la información, para acompañar a Miguel Ángel Merentiel y Sebastián Villa en la delantera. El resto del equipo, si no median inconvenientes físicos, será el mismo que jugó de arranque en la definición de la tabla anual.