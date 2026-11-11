A qué selección americana fue convocado el nieto de Johan Cruyff.

El nieto de Johan Cruyff , Shea Cruyff-Beane , que juega en las categorías inferiores del Nàstic de Tarragona, fue convocado para representar a la selección Sub 18 de Estados Unidos en una gira internacional que se llevará a cabo con dos partidos ante Portugal y Noruega en territorio lusitano.

El llamado representa el primer paso internacional de una nueva generación de la familia Cruyff. Johan ganó tres Balones de Oro, se destacó como jugador del Ajax y el Barcelona, además de ser líder futbolístico de La Naranja Mecánica , selección nacional holandesa que brilló en los 70, y dirigió al equipo catalán que conquistó la primera UEFA Champions League del club en 1992.

Shea nació en España y también podía elegir a Países Bajos, por su familia materna, o a Estados Unidos, por su padre. El futbolista creció en Sitges junto a su madre, Chantal, hija mayor de Johan, y su padre, Todd Beane. Beane jugó en el Dartmouth College y llegó al fútbol profesional en Estados Unidos antes de trasladarse a Barcelona a comienzos de los años 2000 para colaborar con Johan durante 14 años. Ambos crearon el Cruyff Institute for Sport Studies y, en diciembre de 2015, Beane fundó la TOVO Academy junto con Chantal. Finalmente optó por la selección estadounidense, al menos durante su etapa en las categorías inferiores.

Así es que Shae Cruyff-Beane seguirá la línea de Johan, Jordi, hijo de Johan que fue jugador del Barcelona, la selección holandesa y también ejerció como entrenador hasta relanzarse como director deportivo, y Jesjua Angoy-Cruyff, otro nieto de Johan que militó en la reserva de varios clubes como Barcelona y Wigan de Inglaterra antes de llegar a jugar en la tercera división de Estados Unidos.

Las juveniles de Estados Unidos continúan con su crecimiento

Desde la Selección de Estados Unidos informaron que el entrenador Ben Cross convocó a 20 jugadores para un campamento de entrenamiento internacional que se llevará a cabo del 9 al 18 de noviembre en Santarém, Portugal. Los estadounidenses se enfrentarán primero a Noruega el domingo 15 de noviembre en el Estádio Municipal Dr. Alves Vieira y concluirá contra el anfitrión Portugal el martes 17 de noviembre en Campo Chã das Padeiras.

“Este campamento y los partidos internacionales forman parte del enfoque continuo de la Federación en la filosofía US Way, que hace hincapié en una mayor programación para las selecciones nacionales juveniles con el fin de crear más oportunidades para que los jugadores jóvenes progresen en su camino hacia la selección nacional absoluta con el objetivo de representar a su país en un campeonato mundial”, remarcaron.

Por lo pronto, todo Estados Unidos se mantiene en vilo por la chance de perder a Mauricio Pochettino como entrenador del seleccionado mayor. Manchester United evalúa un cambio de DT tras un arranque crítico de temporada: está 18° en la Premier League y apenas ganó uno de sus primeros diez partidos. Aunque Michael Carrick continúa formalmente en el cargo, la dirigencia al estratega argentino como uno de los principales candidatos para reemplazarlo. El santafesino que acaba de dirigir la Copa del Mundo tiene contrato hasta el Mundial 2030.