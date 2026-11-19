Dos de los herederos del bahiense están creciendo en el país norteamericano y practican el mismo deporte que su papá.

El talento parece venir de familia. Dante y Nicola Ginóbili , los hijos mellizos de Manu Ginóbili, se hicieron virales a partir de un video en el que se los observa jugando al básquet en Estados Unidos . Las imágenes, tomadas en el ámbito de su escuela secundaria (high school), despertaron comentarios entre los fanáticos del bahiense, sorprendidos por el crecimiento de los chicos y por algunas de sus condiciones con la pelota.

La publicación de la comunidad de San Antonio Spurs en Latinoamérica los presentó con una frase que rápidamente llamó la atención: "Los melli Ginóbili, Dante y Nicola, haciendo lo que quieren en la high school". También hizo referencia al cambio físico de los adolescentes desde aquella recordada despedida de su padre, en 2018, cuando todavía eran pequeños.

Los mellizos nacieron el 16 de mayo de 2010 , en San Antonio, Texas, durante la etapa en la que Manu brillaba con la camiseta de los Spurs. Actualmente tienen 16 años y cursan su etapa de formación escolar en Estados Unidos. Su hermano menor, Luca, nació el 21 de abril de 2014 y tiene 12.

Aunque crecieron rodeados de básquet, sus padres siempre eligieron mantenerlos alejados de la exposición pública. Por eso, cada aparición de Dante y Nicola genera curiosidad entre los seguidores del exjugador, que durante años fue una de las máximas figuras del deporte argentino.

El legado de Manu y una familia ligada al básquet

Manu y su esposa, Marianela Oroño, construyeron su familia durante la extensa carrera del bahiense en la NBA. Después de pasar por Italia, Ginóbili llegó a San Antonio en 2002 y permaneció durante 16 temporadas en los Spurs, con los que consiguió cuatro campeonatos de la NBA.

Durante buena parte de ese recorrido, Dante y Nicola crecieron en Texas, acompañando a su padre en una etapa histórica para el básquet argentino. En 2018, cuando Manu anunció su retiro profesional, los mellizos estuvieron presentes en la emotiva ceremonia en la que San Antonio retiró su camiseta número 20.

No es la primera vez que los hijos mayores del bahiense muestran sus condiciones con la pelota naranja. En febrero de 2024 ya había circulado otro video de ambos jugando al básquet, en el que uno de ellos realizó un eurostep, el movimiento que se convirtió en una de las marcas registradas de su padre durante su paso por la NBA.

Ahora, con 16 años y en plena adolescencia, volvieron a captar la atención de los fanáticos. Por el momento, es una incógnita si alguno de los dos vaya a seguir una carrera profesional, pero las imágenes dejaron una postal especial para quienes disfrutaron durante tantos años de la magia de Manu Ginóbili.

De aquellos bebés que tuvo en brazos, a estos adolescentes que sorprenden al mundo.