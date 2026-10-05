El Gobierno avanza con obras en escuelas de toda la provincia, parte del plan "mil obras, mil razones"

Entre los objetivos del plan se encuentra terminar con el uso de aulas tráiler como solución permanente para el funcionamiento de las escuelas neuquinas.

El Gobierno provincial impulsa importantes reformas estructurales en varias escuelas del interior neuquino. En esta ocasión informaron de los avances en la Escuela 326 de Zapala y la Escuela Primaria 306 de Colipilli Abajo.

Ambas intervenciones forman parte del plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno Provincial y es una de las más de 1.000 obras que se ejecutan en todo el territorio provincial bajo la premisa “mil obras, mil razones”. Entre sus objetivos se encuentra terminar con el uso de aulas tráiler como solución permanente para el funcionamiento de las escuelas neuquinas.

La construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria Nº 326 “Domingo Faustino Sarmiento” de Zapala alcanza un 13 por ciento de avance . La obra es ejecutada por el ministerio de Infraestructura, mediante administración delegada al municipio, con una inversión de 1.975.171.052 pesos .

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 471 metros cuadrados cubiertos, ubicado en el sector noreste del predio y vinculado al edificio existente, próximo al área del escenario. El SUM contará con acceso independiente desde calle Elordi, lo que permitirá ampliar sus posibilidades de uso tanto para actividades escolares como comunitarias.

El nuevo espacio incluirá un salón de usos múltiples con demarcación de canchas, cocina, núcleo sanitario, sala de máquinas y una circulación de conexión con el edificio existente.

Como parte de la intervención también se realizarán trabajos en el exterior, sobre una superficie de 897 metros cuadrados. Se construirán nuevas veredas y un playón exterior, con intervenciones destinadas a garantizar la accesibilidad universal mediante la unificación de niveles y la ejecución de rampas. El sector deportivo contará además con demarcación de canchas y equipamiento, integrado funcionalmente al patio interno de la escuela.

La Escuela Primaria Nº 326 “Domingo Faustino Sarmiento” es una de las instituciones educativas con mayor trayectoria de Zapala. Fue creada el 25 de agosto de 1925 como Escuela Nacional Nº 1 y desde 1951 funciona en su actual edificio. En 1969 incorporó el régimen de jornada completa como Escuela de Frontera y, con la transferencia del sistema educativo a las provincias, pasó a depender de la provincia del Neuquén y adoptó su actual denominación.

La nueva Escuela Primaria 302 de Colipilli permitirá dejar atrás más de 30 años en trailers

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 302 de Colipilli Abajo presenta un 21 por ciento de avance, según informaron desde el ministerio de Infraestructura. La obra comenzó en mayo de este año, contempla una superficie de 485 metros cuadrados y demanda una inversión superior a los 1.575 millones de pesos.

El nuevo establecimiento permitirá a la comunidad educativa dejar atrás más de tres décadas de funcionamiento en instalaciones provisorias.

La institución cuenta con una matrícula de 18 estudiantes y funciona bajo la modalidad de jornada completa, durante el período marzo-diciembre. Del total de estudiantes, seis corresponden al nivel inicial y el resto cursa el nivel primario, hasta sexto grado. La escuela está inserta en la Comunidad Huayquillán, en el paraje Colipilli Abajo.

El proyecto se organiza alrededor de un Salón de Usos Múltiples que articula dos sectores del establecimiento: por un lado, el área de servicios de apoyo, integrada por la cocina y los depósitos; y por otro, el sector educativo, que incluye las aulas, el taller y el aula de nivel inicial con sus sanitarios.

El edificio contará además con dirección y secretaría, sanitario para docentes y personal, sanitario accesible, sanitarios para estudiantes, cocina con depósito de alimentos, depósito general y depósito de limpieza.

Uno de los aspectos que se destacan del proyecto es la incorporación de un sistema de generación de energía fotovoltaica. Se instalará un sistema on-grid compuesto por paneles solares, inversor de corriente continua/alternada y banco de baterías para almacenamiento de energía. Estará vinculado a la red eléctrica y permitirá el autoconsumo.

La construcción de la nueva escuela permitirá dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Colipilli Abajo y concretar el objetivo de que las y los estudiantes puedan desarrollar sus trayectorias educativas en un edificio definitivo, con espacios adecuados para enseñar y aprender.