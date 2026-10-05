Zapala "funda" una nueva ciudad en la pampa brava: 1200 lotes contra el viento y la nada

Es en el sector más hostil, a los pies del Monumento al Soldado de Malvinas y sobre el Acceso Fortabat, donde empieza a levantarse un sueño fundacional.

Zapala hace lo que hizo siempre para crecer: fundar ciudad donde no había nada. Solo que esta vez no es a pico y pala y sin nada alrededor. Es con máquinas Volvo , con un presupuesto récord y con todos los servicios de entrada.

El lugar elegido es el más hostil y el más simbólico a la vez. La Pampa Zapala, esa llanura basáltica a 1.056 metros sobre el nivel del mar que se extiende sobre el Acceso Fortabat, frente a la precordillera. Un terreno de piedra, de bardas y cañadones secos, de jarilla y coirón achaparrado, donde reina con supremacía el viento zapalino.

Allí, donde hace dos años se levantó el Monumento al Soldado de Malvinas, el más grande del país, hoy empieza a tomar forma la nueva ciudad.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann.

Es el Loteo "Malvinas Argentinas". Una apuesta de urbanización exponencial que fue presentada por el intendente Carlos Koopmann y el gobernador Rolando Figueroa como parte del Plan + Zapala, la proyección de la ciudad hacia el 2050. En esta primera etapa son 531 lotes, pero el master plan final contempla 1.200 terrenos que nacerán al pie del monumento y se extenderán hacia la Ruta Provincial 14, en dirección a la antena y a la histórica Bajada de la Americana, en el paraje La Americana.

Zapala : el presupuesto más grande para domar el desierto

Los números técnicos de un presupuesto esconden definiciones políticas. Y la de 2027 es contundente. Con $118.997.178.847, el más grande de la historia de Zapala, la gestión decidió poner cerca del 30% en obra pública. Gran parte de ese porcentaje está acá, consumiéndose en mover toneladas de piedra para hacer calles donde solo había estepa.

Las máquinas ya trabajan en el loteo Malvinas Argentinas.

"Es planificar con responsabilidad porque son recursos de todas las familias zapalinas", definió Koopmann en la presentación del presupuesto en el Cine Teatro Municipal. Esa planificación es lotear lejos, muy lejos del centro saturado y caro, para crear un nuevo enclave urbano conectado directamente a las arterias vitales del centro neuquino: las rutas nacionales 22 y 40 y la provincial 14, con salida directa a la Zona Franca y al Parque Industrial.

"Estamos fundando un nuevo Zapala donde solo había piedra y viento. No es entregar tierra, es entregar futuro con todos los servicios" - Carlos Koopmann, intendente de Zapala. "Estamos fundando un nuevo Zapala donde solo había piedra y viento. No es entregar tierra, es entregar futuro con todos los servicios" - Carlos Koopmann, intendente de Zapala.

No son lotes pelados. Esa es la clave del plan municipal que prohíbe entregar tierra sin infraestructura. Cada terreno se entregará con agua potable, energía eléctrica, red cloacal, cordón cuneta y mensura.

Así lo explicó el secretario de Planificación Urbana y Obras Públicas, Gustavo Caviasso, en diálogo con LM Neuquén: "El loteo está sobre Acceso Fortabat, en esta primera etapa trabajando sobre 531 lotes de un total de 1.200 lotes. Todo el lote va completo. Ya se está trabajando con lo que es mensuras y apertura de calles y apenas tengamos eso vamos a comenzar con lo que es cordón cuneta".

Las medidas son familiares, de entre 200 y 300 metros cuadrados, con 45 lotes un poco más grandes destinados a locales comerciales para generar un subcentro. La entrega será por etapas, a medida que avance la urbanización. "Está previsto otorgar para fines de noviembre los primeros cien, doscientos lotes", confirmó Caviasso.

Quién puede acceder y el fin del déficit habitacional

El Loteo Malvinas Argentinas apunta a dar una solución concreta al déficit habitacional. La adjudicación será por sorteo público y ante escribano para garantizar transparencia.

En esta primera instancia podrán participar todos los postulantes que se hayan inscripto en el Registro Municipal de Aspirantes a Terrenos hasta el 31 de diciembre de 2022, que no posean otros inmuebles en Neuquén ni planos estatales previos, que no hayan recibido lotes municipales en los últimos 15 años y que demuestren capacidad de pago.

El municipio estableció una financiación social: anticipo del 30% y saldo al contado con 10% de descuento, o en hasta 12 cuotas sin interés, o en 24 cuotas con un interés del 3% mensual, sin que la cuota supere el 30% de los ingresos familiares. "Hay que ser solidarios y cumplir, porque de esa manera otros zapalinos tendrán la misma oportunidad", es la premisa oficial.

Es la conquista de la Pampa Zapala. Dejar el casco histórico para ir a construir donde sopla el viento, pero esta vez con las herramientas del progreso.

531 lotes en primera etapa, de un total de 1.200. 486 familiares y 45 comerciales de 200 a 300 m2, con agua, luz, cloaca, cordón cuneta y mensura. Entrega por etapas, primeros 100/200 lotes en noviembre próximo.